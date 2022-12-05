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羅東林業文化園區添新亮點 「林鐵館」訴說太平山林業史
林務局羅東林區管理處自108年起進行羅東森林鐵路文史及技術文件調查後，接續修復林業園區編號15號的蒸汽火車頭、7噸柴油火車頭，及昔日的檢修車庫，以蒸情記憶為主題，打造一座「林鐵館」今天開幕，同時推出戶外教學課程。
羅東林業文化園區早年是「羅東林場」，保留重要的林業設施遺跡，例如竹林車站、森林鐵路、蒸汽機車及日式建築群。
這次變身成為林鐵館的舊檢車庫，建於日治時期的木造一層樓建築，93年依據文資法登錄為歷史建築，可惜民國50年遭波密拉颱風摧毀，現況是59年增建後的樣貌，保留原始檜木桁架支撐的二坡斜屋頂，窗戶外設木製格柵，室內空間高敞，兼容不同時期的建築樣式。
「林鐵館」藉由實體蒸汽機車及柴油機車陳列、林鐵故事場景設計，介紹羅東林鐵的歷史脈絡、林場車站調度運作及運材技術的演進過程，重現林業歷史路徑，回顧當年林鐵列車的身影。
館內除了有展示內容及互動設施，更推出羅東自然教育中心的「鐵道之謎」戶外教學課程，民眾可以選擇參加中心課程，也可以由學校教師自行帶隊或是親子同行，透過學習單來深度認識太平山森林鐵路，細讀蘭陽平原上流動的風景與人文記憶，體驗一趟充滿歷史人文豐富的深度旅程。
慶祝林鐵館開幕，即日起至12月31日來館參加學習單闖關活動，完成可獲得羅東林場限定神秘小禮。詳細資訊可上台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)、羅東林區管理處官網(https://luodong.forest.gov.tw/)查詢。
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