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宜蘭在野問政聯盟多數共識 推陳漢鍾參選副議長

中央社／ 宜蘭5日電

宜蘭縣議會在野問政聯盟今天開會討論副議長人選，與會者達成多數共識，支持無黨籍現任副議長陳漢鍾參選副議長，搭配國民黨推出的議長人選張勝德。陳漢鍾對此表示尊重。

根據宜蘭縣選舉委員會統計，宜蘭縣議員應選34席中，國民黨拿下13席，民進黨獲11席，無黨籍及未經政黨推薦9席，正神名黨1席，藍綠均未過半數。

國民黨宜蘭縣議會黨團日前開會決議，推舉張勝德代表國民黨爭取議長席位，至於副議長人選，有與會者提出搭配陳漢鍾參選，出席議員中並未有人提出反對。

在野問政聯盟今天上午開會商討，連任與新科的10名議員中，議員黃定和因在議會主持會議未到場，出席的9名議員達成多數共識，支持陳漢鍾參選副議長。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇向中央社記者表示，對於第20屆議長、副議長選舉，民進黨團會堅持奮戰到底，力爭一席之地，不排除任何合作方式，只要能有志一同、形象清新，不排除任何搭配方式，也可支持由在野問政聯盟擔任議長，民進黨則擔任副議長。

宜蘭縣選舉 議員 民進黨

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