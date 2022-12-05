宜蘭員山戶政新事務所搬遷啟用 設婚紗拍照區粉浪漫

宜蘭新員山鄉戶政事務所搬遷後今天啟用，鮮黃色的建築外觀活潑明亮，走進室內映入眼簾是繽紛浪漫的結婚拍照場景，設有新住民、原住民及高齡者專辦櫃檯，縣長林姿妙期勉戶政同仁扮演鄉親「好厝邊」，用心為縣民服務。

新辦公廳舍啟用典禮除了宜蘭縣政府官員，邀請員山鄉各級民意代表及地方人士等貴賓與會。員山鄉戶政事務所原來位在員山消防分隊的2樓，該分隊搬遷後，縣政府重新設計整修，將位於2樓的戶政事務所遷移到1樓，2樓另做它用，洽公場域面積比以前寬敞。

縣政府表示，戶政事務所經過整修後，煥然一新，外觀亮麗活潑的鮮黃色彩注入新活力；室內空間寬敞舒適溫馨友善，走入員山戶政事務所，映入眼簾是結婚拍照場景，拍照專區經過巧思布置後充滿繽紛與夢幻，新人搭乘「幸福宜蘭號」、「情定員山站」，由戶政事務所為新人現場拍照後，製成特別的祝福證書及幸福寶典。

新辦公廳舍設有8個服務櫃檯，除了5個綜合受理櫃檯，另外設有新住民、原住民及貼心的樂齡服務等客製化專辦櫃檯，並增設無障礙廁所及集哺乳室等設施，讓洽公民眾更舒適。