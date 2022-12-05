花蓮54家事業單位違反勞基法挨罰 多數未給加班費

花蓮縣政府社會處統計今年1月至10月，縣內有54家事業單位違反勞基法遭裁處，裁罰394萬元，其中違規事項以「未依法給付加班費」最多，其次為「薪資未全額給付」及「連續出勤逾6日，未給予一例一休」。

社會處指出，在54家違反「勞基法」的事業單位中，花蓮汽車客運股份有限公司、理想大地股份有限公司及聯保全股份有限公司為罰鍰金額最高，分別為100萬元、21萬元及19萬元。其中花蓮汽車客運因多次使勞工連續出勤7天以上，未依法給予一例一休，遭重罰100萬元。

社會處表示，根據統計，事業單位違反「勞基法」受裁罰的違規態樣，「未依法給付加班費」占比最多，達22.9％，其次為「薪資未全額給付」12.5％，再來是「連續出勤逾六日，未給予一例一休」10.4％。

縣長徐榛蔚指出，業者應確實遵守勞動基準法相關的規範，勿使勞工權益受損；社會處定期在社會處網站，公布違反「勞基法」業者名單，警惕事業單位及提供勞工朋友求職參考。

另外，社會處提醒業主，自明年1月1日起，每月基本工資從2萬5250元調整至2萬6400元，每小時基本工資由168元調整至176元；勞雇雙方可自由議定工資，但不得低於基本工資，若雇主有違法，將受罰鍰2萬元至100萬元裁處。如事業單位或勞工有相關疑問，可至社會處網站（業務資訊／勞政業務／勞動條件）或致電社會處勞資科（03-8225377）洽詢。