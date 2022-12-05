花蓮市知名噴泉翻修 挖到日治時期金太郎抱魚雕像

花蓮市「石來運轉」噴泉的花崗石圓球磨損、機械故障等，市公所展開維修，由於耆老指基座下有日治時期「金太郎抱鯉魚」石像，果然在翻修工程中挖出，令地方相當興奮。

北迴鐵路通車後，花蓮市臨近海濱的舊火車站因鐵路改道而拆除，舊火車站前圓環一帶原本繁華興盛因改道後而沒落。2006年時任市長蔡啟塔為重拾往日商圈風華，特地結合觀光與石材等特色，打造出「石來運轉」噴泉廣場。巨大的石頭在水柱的帶動下運轉，象徵「風生水起」，成為許多遊客拍照留念的景點之一。

花蓮市公所表示，石來運轉噴泉廣場因噴水幫浦機械頻頻故障，加上長年磨耗，石球已非真圓，公所編列預算辦理舊站街景風華再現工程，進行石球打磨及基座清洗修補等工程，預計明年初可完成。

而在施作當中從基座挖出日治時期留下來的「金太郎抱鯉魚」石像，對於這座石像的處置，市長魏嘉賢接受媒體聯訪表示，尊重文史工作者的想法，會與新市長交接，由團隊及專家學者商討保存文物方案，再決議要現地保留還是以其他方式保存。

根據地方耆老說法，金太郎抱魚石雕像源於1934年，花蓮港廳為了花蓮地區的觀光事業，計畫整治花蓮港驛廣場（即日治時代的舊花蓮火車站），興建圓形噴水池，並在水池中間設一尊日本童話「金太郎」塑像。

文史工作者黃家榮接受媒體聯訪表示，做田野調查10多年，問到老人家都說「金太郎抱鯉魚」石像埋在噴泉廣場下方；得知廣場要開挖整修，特別請工程單位留意，沒想到投票前兩天聽聞「挖到了」，趕緊跑去看，果然跟長輩們說得一模一樣，大家都感到很興奮。

民間俗稱這個石像是金太郎抱鯉魚，不過文史學術界有不一樣的看法，認為是「童子抱鯉魚」，象徵有餘、吉慶的意涵。