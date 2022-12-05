台東照服床800人力僅夠600床 縣府考慮幫護理師加薪

台東縣議會今天召開第19屆第23次臨時會，議員認為台東縣安養機構照顧床位800床，但實際有照護員僅600餘床、照服人力不足，籲縣府提照護人力計畫；縣府表示，已積極培訓照服員，也考慮增加護理師薪資，鼓勵更多護理師投入機構服務。

縣議員黃治維說，台東縣之前照護床數不夠，許多家庭長輩找不到安養機構，因為各機構無床可用，經過中央推長照2.0後已有床位，但台東卻缺少照護人力，他憂心未來10年台東照護人力將越來越少，這是台東將面對的嚴重挑戰。

社會處長陳淑蘭表示，照服人力主要是護理師和照服員，縣府近年已經積極培訓照服員，並和聖母醫院成立照服員訓考場，讓台東人能更方便參加照服課、受訓，在地考取證照，這有助照服人力提升。

陳淑蘭說，在護理人員部分，日前和衛生局長開長照會議，曾討論利是否提升台東護理師薪資，吸引護理師投入機構服務。

黃治維說，提升薪資是增加、留住照護人力方法，縣府社會處和衛生局應立即提出，台東照護人力10年培育計畫，透過花東基金或其他部分，尋找經費挹注，因應人力不足的問題。