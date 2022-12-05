花蓮石來運轉工程挖到歷史文物 金太郎抱鯉魚石像現身

花蓮市地標「石來運轉」噴泉廣場因噴水幫浦機械故障，市公所編列預算修補。在施作過程中，竟從基座挖出日治時期的「金太郎抱鯉魚」石像，預估有80多年歷史，公所團隊將尊重文史工作者建議，保留成為花蓮另類地標，讓更多人了解地方文史。

石來運轉噴泉廣場前身是花蓮車站，近年噴水幫浦頻故障，加上石球長年磨耗，市公所辦理舊站街景風華再現工程，將石球打磨及基座清洗修補等，沒想到挖出高約1.5公尺、砂礫岩金太郎抱鯉魚石像，讓市公所團隊與文史工作者又驚又喜。

文史工作者黃家榮表示，本來廣場是花圃，日據時期隨著花蓮港完工，政府想要推廣觀光，就做了比較現代化的噴水池，民間俗稱這個石像是金太郎抱鯉魚，不過文史學術界有不一樣的看法，認為石像是童子抱鯉魚，象徵年年有餘的吉祥意涵。

在1979年花蓮車站遷移，當時政府考量噴水池無人管理恐有危險，便用土填補成為公園，該石像因當時「去日本化」政策，被深埋在噴水池下方，如今才重見天日。

黃家榮指出，做田野調查10餘年，問到老人家都對金太郎抱鯉魚石像有印象，也說該石像埋在噴泉廣場下面；得知廣場要開挖整修，特別請工程單位留意，沒想到投票前兩天聽聞「挖到了」，趕緊跑去一看，果然跟長輩們說得一模一樣，大家都感到很興奮。

對於石像的去留，黃家榮說，能回到原來的位置當然是最好的，或復原復刻一尊，讓本尊能妥善保存，保留老花蓮人的記憶。