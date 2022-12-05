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羅東林業文化園區新亮點 檢車庫變身林鐵館

中央社／ 宜蘭5日電
羅東林業文化園區5日舉辦「林鐵館」開幕，展示修復後的蒸汽機車等，歡迎民眾前往參觀。（羅東林區管理處提供） 中央社
羅東林業文化園區5日舉辦「林鐵館」開幕，展示修復後的蒸汽機車等，歡迎民眾前往參觀。（羅東林區管理處提供） 中央社

羅東林業文化園區的舊檢車庫，是昔日柴油機車及客車廂檢修空間，雖經多次整修，仍保留二坡斜屋頂及檢車坑，並成立「林鐵館」今天開幕，展示修復後的蒸汽機車等，歡迎民眾參觀。

羅東林區管理處發布新聞稿表示，園區前身為羅東林場，是昔日太平山木材集散地，民國98年開放民眾參觀，101年將全區登錄為文化景觀區，保留重要的林業設施遺跡，如竹林車站、森林鐵路、蒸汽機車及日式建築群。

園區內的檢車庫初建於日治時期，原為木造一層樓，93年登錄為歷史建築，建物曾於50年遭颱風波密拉摧毀後重建，現況為59年增建後的樣貌，保留原始檜木桁架支撐的二坡斜屋頂，窗戶外設木製格柵，室內空間高敞，兼容了不同時期的建築樣式。

羅東林管處在108年至109年陸續修繕建物，同時啟動檢車庫歷史調研，將館內藉由實體蒸汽機車及柴油機車陳列、林鐵故事的鋪陳和場景設計，介紹羅東林鐵的歷史演進，在既有的空間脈絡中，重現林業歷史路徑。

羅東林管處指出，林鐵館內除了有精彩的展示及互動設施，為深化文史結合環境教育，也推出了「鐵道之謎」戶外教學課程。為慶祝林鐵館開幕，自今天起至31日來館參加學習單闖關活動，完成後可獲得限定神秘小禮。

羅東林業文化園區的舊檢車庫，初建於日治時期，是昔日柴油機車及客車廂檢修空間，雖經多次整修，仍保留二坡斜屋頂及檢車坑，並成立「林鐵館」，5日正式開幕。（羅東林區管理處提供） 中央社
羅東林業文化園區的舊檢車庫，初建於日治時期，是昔日柴油機車及客車廂檢修空間，雖經多次整修，仍保留二坡斜屋頂及檢車坑，並成立「林鐵館」，5日正式開幕。（羅東林區管理處提供） 中央社

羅東 日式建築

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