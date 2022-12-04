影／台東波浪屋前聽歌吹風吃烤肉 享受原民歡樂耶誕節

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東市波浪屋廣場亮麗繽紛，充滿歡樂耶誕節氛圍。記者卜敏正／攝影
台東市波浪屋廣場亮麗繽紛，充滿歡樂耶誕節氛圍。記者卜敏正／攝影

聖誕節即將到來，台東縣政府即日起至本月11日，在台東市TTStyle原創館波浪屋，舉辦「2022波浪聖誕嘉年華活動」，除原民工藝及美食店家、音樂表演，藝術造型耶誕樹在亮麗波浪屋前，吸許多遊客拍照打卡，或坐在波浪屋前聽歌、吃烤肉、小飲，享受台東原民文化下的歡樂聖誕。

波浪屋原創館是台東縣政府在台東市區，為原住民建立的南島文創產業平台，自營運開始，就吸引了許多特色店家進駐，從創新創意的工坊到精緻的美食，也成為許多遊客到台東，認識原民文化第一站，讓波浪屋成為部落特重要窗口。

台東縣政府表示，今年是波浪屋開館5周年，特別邀請阿美族藝術家林戎依，以永續環保材質創作聖誕樹，林戎依創作理念為將模擬顯微鏡下玻璃片裡的植物細胞，細胞使用廢材製作，藉此感受垃圾無所不在的危機，以此探討環境污染與再生意義，如何落實友善材質、垃圾減量及廢材回收，達成自然環境「永續」概念。

聖誕系列活動辦理時間及相關資訊敬請持續關注「台東波浪屋-TTstyle原創館」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/Taitungstyle/

台東市波浪屋廣場亮麗繽紛， 遊客們就坐在戶外聽歌、吹風，享受歡樂耶誕氛圍。記者卜敏正／攝影
台東市波浪屋廣場亮麗繽紛， 遊客們就坐在戶外聽歌、吹風，享受歡樂耶誕氛圍。記者卜敏正／攝影
台東市波浪屋廣場亮麗繽紛，充滿歡樂耶誕節氛圍。記者卜敏正／攝影
台東市波浪屋廣場亮麗繽紛，充滿歡樂耶誕節氛圍。記者卜敏正／攝影
台東市波浪屋廣場旁許多店家提供美食、小吃。記者卜敏正／攝影
台東市波浪屋廣場旁許多店家提供美食、小吃。記者卜敏正／攝影

台東 文創產業 聖誕節

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