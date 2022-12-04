「潮電.老爺」與雙好2by Wu&Chen、台電文創推生活永續

愈來愈多官方及民間單位重視地球環境永續，礁溪老爺酒店自2021年取得「環保旅館-金級」標章、今年更發布第一本永續報告書，希望從生活拓展更多永續面向，即日起至1月15日攜手台電文創與雙好2by Wu&Chen共同舉辦「潮電.老爺」活動，從日常生活中倡議永續概念。

礁溪老爺表示，永續就是做該做的事，對企業而言不僅是永續經營，更要回饋土地與社會，才能長久共好共榮，因此特別邀約持續關注永續發展的「台電文創」與榮獲國內外設計大獎「雙好設計」共同推出永續活動。

飯店空間以7幅大型生態景致展出永續理念，也出版第一刊「潮電老爺報刊」，內容包含台電文創品、宜蘭蜻蜓石民宿主人石正人的生態行動、聲音藝術家謝賀銘的環境音樂，現場陳列礁溪老爺第一本永續報告書。

餐飲則結合台電日月潭底泥杯墊，推出每組360元的限定甜點「潮電燒」，金棗鴨賞銅鑼燒與節氣大雪調酒，銅鑼燒表層烙上人孔蓋十字圖紋，特別吸睛。

活動期間邀請當代電子音樂新秀Andy Chiu、YuY、DJ Nose與Jesse Chen於12月8日、12月16日、12月23日與1月6日晚上21:30-23:30在醴泉酒吧，帶來4場電子音樂演出，邀請消費者響應把永續理念實踐在日常生活中。

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