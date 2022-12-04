冬戀蘭陽溫泉季大踩街熱鬧登場 礁溪街頭遊客互動嗨翻

「2022冬戀蘭陽溫泉季」今天盛大登場，下午在開幕舞劇演出後，由鳳凰主花車引領近50團參與踩街的在地產業、社區、學校團體走上街頭，展開熱情有勁的「踩街嘉年華」，各團華麗繽紛裝扮，邊走邊舞，嗨翻礁溪溫泉區街頭，吸引觀光人潮。

主花車以「鳳凰重生」為設計理念，象徵疫情重創觀光，透過溫泉洗禮，讓宜蘭觀光重新邁向更高峰，觀光經濟起飛，宣告冬戀蘭陽溫泉季系列活動起跑。

溫泉季規劃許多精彩活動，包括歡樂小踩街、溫泉音樂會，還有湯圍溝公園旁的溫泉美食旅展，其中12月5日至9日及12月11日的「歡樂小踩街」隊伍從信義路與仁愛路口集結，熱情奔放舞姿伴隨著主題花車、偶車，在光影魅力下與遊客同歡。

12月10日「溫泉音樂會」晚上7點在溫泉路、健康路口登場，藝人團體卡司強，邀請獲獎無數金曲獎歌手JULIA吳卓源、由男團節目原子少年出身的「Ozone」、科幻女團「科幻女團HUR」及原創音樂創作歌手艾瑞演出。

美食展集結地方溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品業者推出優惠，民眾除了購買超優惠票券外，更有特色伴手禮；值得一提是宜蘭名產金柑，由縣農會領軍銷售金柑鮮果與加工品，並邀請參與金柑甜點研發的青創店家，包含OneFu萬福、NiNôo、ㄊㄡㄊㄡ來、逗可可：甜點研究室、甜點貓手作甜點等到現場擺攤，好吃好買好逛。

在美食旅展專區消費滿500元至服務台可兌換紀念品；消費2000元可抽獎，獎品有液晶電視、空氣清淨機、SWITCH遊戲機、五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等大獎。