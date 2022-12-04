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全台首支「南島台東隊」支架大洋舟新加坡競賽拿第9名

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供

台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，日前赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，昨順利通過5公里預賽，並在16公里決賽獲第9名，縣府表示將持續推動海洋文化教育與水域運動，下次參賽成績一定更好。

台東縣政府近年積極推動水域活動，去年受次引進「支架大洋舟」（Outrigger Canoe） ，並於今年9月「藍海生活節」，成功完成支架大洋舟在台首次長距離航行，「TOCC台灣支架大洋舟協會暨台灣原住民南島協會」，日前受邀組織全台首支「支架大洋舟 南島台東隊」。

交觀處長余明勳指出，南島台東隊5名選手，有藝術家、小學老師、退役軍人、創業家和運動教練，都熱愛南島文化及海洋運動，賽前也應新加坡支架舟協邀請，與其他國際選手共同集訓，參加12月3、4日「支架大洋舟海洋盃」賽事。

「支架大洋舟海洋盃」昨進行OC6男子組賽事，共19組隊伍參賽，南島台東隊有6名選手參賽，除5位來自台灣選手，還邀請夏威夷大師級選手Uncle Kimokeo 擔任舵手，經過激烈競賽，獲得第9名。其他選手今天將分別參與男子單人舟OC1和OC2賽事。

Uncle Kimokeo表示，台東隊短短幾周訓練，能有這樣的成績難能可貴，因為參賽隊伍，都有幾十年、長時間國際賽經驗，像以第1名是來自夏威夷傳統家族，擁有40年家族史，一直是支架大洋舟國際賽事常勝軍。

余明勳說，台灣是南島語系原鄉，台東更是全台原住民族群最多樣縣市，南島語族駕駛支架大洋舟，維繫島國間情誼歷史超過3千年，縣府將持續推動相關體驗，找回台灣身為南島語族原鄉的國際地位與在地認同。

台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供
台東縣籌組的「支架大洋舟 南島台東隊」，赴新加坡參加「支架大洋舟海洋盃」賽事，在16公里決賽獲第9名。圖／台東縣政府提供

台東 原住民

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