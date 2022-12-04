張勝德參選議長朱立倫期勉加油 下達支持黨提名人
國民黨主席朱立倫今天到宜蘭進行選後感恩茶會，除了感謝支持者，針對下屆正副議長選舉，他下達黨員同志必須支持國民黨提名候選人；由於宜蘭縣議會黨團日前開會推舉張勝德參選議長，共識度高，朱立倫今天與張勝德握手時也期勉他加油、努力。
宜蘭縣議會共34席議員，這次國民黨拿下13席、民進黨11席、無黨籍9席與1席正神名黨議員。雖然各黨派都未過半，但國民黨議員佔多數，日前國民黨縣議會黨團開會討論，一致認為不能沒有自己的議長人選，於是推舉張勝德參選議長，與會黨員對於議長人選的共識度高；至於搭配的副手，建議尋求不同黨派或與無黨籍議員結盟。
朱立倫今天到宜蘭參加感恩茶會，一一與出席的當選人握手致意，在與新科議員張勝德握手時特別多停留交談，期勉他繼續加油、努力。
黨中央目前尚未進入正副議長提名作業，朱立倫被問到宜蘭接下來的正副議長選舉時表示，一向尊重黨團自治，希望國民黨在宜蘭縣議會繼續連任，由於正副議長投票都要記名投票，最後當然必須是動員令，要求黨員同志必須支持國民黨提名的候選人。
國民黨宜蘭五合一選舉拿下縣長、宜蘭市長及羅東鎮長，選得很不錯，朱立倫表示，感謝鄉親對林姿妙縣長的肯定及對議員、代表、村里長候選人的支持，相信未來在林姿妙縣長帶領下，縣政一定會更好；其次是在整個參選過程中，大家都非常辛苦，又遭遇到司法與抹黑，這麼多困難，大家都非常堅定努力，謝謝所有支持者。
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