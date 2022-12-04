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台東鯉魚山市集最後1天？遊客拍照留念 攤商8日協調新址

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東老人會館改建成樂齡大樓，原定12月20日辦動土典禮，預計113年下半年完工，攤商本月8日協調新址後搬遷。記者卜敏正／攝影
台東老人會館改建成樂齡大樓，原定12月20日辦動土典禮，預計113年下半年完工，攤商本月8日協調新址後搬遷。記者卜敏正／攝影

台東市鯉魚山市集，每天清晨聚集數十攤商帶蔬果、商品，到台東縣老人會館前擺攤，因老人會館12月底改建「樂齡大樓」動工，原訂明起圍籬限制擺攤，不少民眾以為今天是最後擺攤日，清晨到場採買、拍照留念，攤商協會表示「這幾天仍可擺攤」，8日協商新址後才會搬遷。

台東縣社會處副處長高忠雲表示，老人會館改建成樂齡大樓，原定12月20日辦動土典禮，預計民國113年下半年完工，工期都已確定，縣府多個單位已協助攤商覓新址，據了解已找到多地點、正在協商中。

市集自主成立的台東市農產品自產自銷協會理事長陳進賢表示，協會有60家攤商在此擺攤至少20年，很多人都表示「捨不得離開」，甚至擔心到睡不著覺，這兩天也有不少遊客來市集買東西，順便拍照留念。

他說，但今天不是最後一天，本月8日將與議員、縣府人員共同協商新址，確認後才會搬遷，目前只確定老人會館月底前一定要動工，市集一定要遷移，但新地點仍不確定。

江姓攤商說，在這邊擺了這麼多年了，要離開當然有點不捨得，但這裡本來就是租借別人土地，政府要蓋新大樓，總不能占著不走，但希望政府幫忙攤商找新址。

台東市鯉魚山市集攤商表示，在此擺攤近20年，要離開有點捨不得。記者卜敏正／攝影
台東市鯉魚山市集攤商表示，在此擺攤近20年，要離開有點捨不得。記者卜敏正／攝影

台東 議員

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