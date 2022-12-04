輪椅烘焙師創業 苦練桌球拿銅牌

台東烘焙師林彥穎14年前脊髓病變不良於行，行動只能靠輪椅，長達5年受困病痛陰影，透過母親等人鼓勵創「曙光重乳酪蛋糕」品牌、自力更生，並參加身障桌球賽拿下國際女單銅牌；她說「不一定很厲害才能開始，但要開始才能很厲害」，鼓勵病友走出家門，看見世界美好。

昨天是國際身心障礙日，台東縣長饒慶鈴頒獎表揚10名身心障礙者、19名跨專業服務績優人員及績優服務機構，42歲林彥穎獲頒「傑出身心障礙者」，她說，生病很辛苦，但一定要走出來。

林彥穎說，27歲時在北部連鎖烘焙店服務，工作時突失去知覺、送醫昏迷1周，手術後醫師告知脊髓病變感染，再來須靠輪椅代步，這句話把她嚇傻了，加上當時身體狀況差，籠罩在疾病陰影中，生活起居都靠母親照顧。

「那幾年很辛苦！」林彥穎母親楊梅桂說，彥穎當時身體不好，瘦到像根竹竿，每周須到台北、花東就醫，經過5年狀況才穩定，大家都鼓勵她「走出心靈創傷」，她也重拾烘焙手藝、學習自主生活。

林彥穎說，感謝母親鼓勵創業，脊髓損傷協會朋友帶她學習桌球，透過運動活絡身心，過程中雖有瓶頸，但她從不放棄、逐一克服，為參加2017巴塞隆納桌球公開賽，烘焙蛋糕籌募旅費，最終不僅成行，還拿下女單銅牌。

她說，生病真的辛苦，但打開心門、走到戶外，是走出身心創傷重要關鍵，透過運動走到戶外，有機會接觸更多人，看見生命中美好。