基隆海港18米耶誕樹點燈成拍照熱點 照亮8年城市蛻變

基隆隆市文化局與眾教會、財團法人基隆基督教青年會合作，今晚在海洋廣場舉行「繽紛耶誕光耀基隆」點燈晚會，市府秘書長黃駿逸和嘉賓齊點亮高達18米耶誕樹，搭配周遭國門廣場，成為拍夜景打卡熱點。

點燈活動現場由MOJO FUN 魔力大提琴樂團打頭陣，還有多項悠揚的管弦樂團演奏及現代舞蹈表演，在地的喜悅合唱團、仁愛國小合唱團清純兒童美聲，溫暖著基隆港畔，FKL樂團以流行爵士樂，壓軸精采演出。

秘書長黃駿逸表示，過去8年來的每一年耶誕節，市政府和眾教會合作打造耶誕海港美景，點亮在基隆港邊，特別的是用環保材質製作耶誕樹，象徵祈禱未來新的一年，市民朋友都幸福平安，祝福基隆未來會更好。

文化局表演藝術科長廖瓊瑤說，這次耶誕樹從今晚點亮到明年1月3日，同時12月24日傍晚5點30分在海洋廣場將舉辦盛大耶誕晚會，陪伴大家共度平安歡樂的耶誕夜。