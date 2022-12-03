基隆海港18米耶誕樹點燈成拍照熱點 照亮8年城市蛻變
基隆隆市文化局與眾教會、財團法人基隆基督教青年會合作，今晚在海洋廣場舉行「繽紛耶誕光耀基隆」點燈晚會，市府秘書長黃駿逸和嘉賓齊點亮高達18米耶誕樹，搭配周遭國門廣場，成為拍夜景打卡熱點。
點燈活動現場由MOJO FUN 魔力大提琴樂團打頭陣，還有多項悠揚的管弦樂團演奏及現代舞蹈表演，在地的喜悅合唱團、仁愛國小合唱團清純兒童美聲，溫暖著基隆港畔，FKL樂團以流行爵士樂，壓軸精采演出。
秘書長黃駿逸表示，過去8年來的每一年耶誕節，市政府和眾教會合作打造耶誕海港美景，點亮在基隆港邊，特別的是用環保材質製作耶誕樹，象徵祈禱未來新的一年，市民朋友都幸福平安，祝福基隆未來會更好。
文化局表演藝術科長廖瓊瑤說，這次耶誕樹從今晚點亮到明年1月3日，同時12月24日傍晚5點30分在海洋廣場將舉辦盛大耶誕晚會，陪伴大家共度平安歡樂的耶誕夜。
市府說，透過這項耶誕系列活動，讓蛻變後的基隆，用這8年累積下來「愛與溫暖」，持續照亮溫暖每個角落，帶來平安祝福。相關活動請上文化局臉書粉絲團及活動粉絲專頁「基隆City New News」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言