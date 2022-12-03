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基隆高中到火車站暗巷 學生家長捐感應燈 里長幫付電費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
八堵里長蔡毓濱（左）在暗巷裝設自動感應燈，從家中接電，每月由里長付電費，讓學生夜晚不用怕暗黑，安全多了。圖／基隆高中提供
八堵里長蔡毓濱（左）在暗巷裝設自動感應燈，從家中接電，每月由里長付電費，讓學生夜晚不用怕暗黑，安全多了。圖／基隆高中提供

國立基隆高中與八堵火車站中間八堵社區一處巷道，是平時學生放學必經通道，但入夜昏暗，尤其女學生會怕怕，八堵里長蔡毓濱裝設林姓學生家長捐贈的自動感應燈，從家中接電，每月由里長付電費，讓學生夜晚不用怕暗黑，安全多了。

基隆高中校長鍾定先表示，八堵地區道路狹窄，但是車輛很多，居民與基中師生多會利用八堵社區內的安全巷道，但安全巷道入夜後昏暗，感謝八堵里長蔡毓濱協助，負擔電費，照亮夜晚行走的師生，有了感應燈，學生夜晚走起來就不用怕暗了。

鍾校長日前與學務主任和蔡毓濱實際走一趟，晚上較暗，有人靠近感應燈時就會亮起來，可以隨時提高警覺有沒有陌生人在附近，提升安全性。校長致贈感謝狀，表達師生對蔡里長的感恩之心，也謝謝熱心的林姓家長促成。

蔡毓濱說，感謝林姓家長捐贈感應燈，後來他再裝定時器，白天不會亮節省資源，只有晚上會亮，可以增加夜間的安全性，老人家、小朋友經過時也都有保護作用，他從他家拉電線去接電，電費只是小事，能幫忙的就幫忙。

暖暖區共13里，蔡毓濱今年連任第三屆里長，他穿梭里內為民服務，今年還獲頒特優里長，蔡毓濱隨叫隨到、有求必應，鄰長們還稱他是「7-11里長」。

蔡毓濱表示，當里長就是什麼事都要服務，只要有事情要處理，24小時他不管幾點都會出動，比如漏水糾紛排解、送防疫包、整理環境等，他把里民的事當成自己事。他覺得當里長時間過得很快，能解決里內大小事，自己也很快樂。

基隆高中校長鍾定先（右）致贈感謝狀給八堵里長蔡毓濱（中），感謝在暗巷裝設自動感應燈。圖／基隆高中提供
基隆高中校長鍾定先（右）致贈感謝狀給八堵里長蔡毓濱（中），感謝在暗巷裝設自動感應燈。圖／基隆高中提供

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