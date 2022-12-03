花蓮縣府辦未婚聯誼超搶手 200男報名爭30個名額
花蓮縣政府公教人員未婚聯誼活動因疫情停辦2年，今年復辦，吸引多達200名男性報名，是女性報名者的5倍，經篩選出男、女各30人，今天起展開2天1夜浪漫之旅，縣長徐榛蔚扮月老牽紅線，祝福所有參加者遇見理想的人生伴侶。
花蓮縣政府從民國95年辦理未婚公教聯誼活動，除了公務、教職人員，也開放縣內企業員工報名，縣府還貼心提供聯誼必勝祕笈，建議穿搭和注意事項，至今成功撮合百對佳偶，每年春秋兩季集團結婚都保留3對給配對成功者。
未婚聯誼深受歡迎，但因疫情停辦2年，今年復辦，吸引逾200名未婚男性報名，女性則有近40人，因名額有限，篩選出未婚男女各30人，今天從花蓮縣府大禮堂破冰出發，2天1夜活動將到林田山林業文化園區、理想大地渡假飯店一遊，透過遊戲、才藝展演、桌遊等互動，讓單身男女深入了解彼此。
縣長徐榛蔚到場扮月老浪漫牽紅線，鼓勵以健康心態認識新朋友，祝福每個人都找到可以相互扶持的理想另一半。
她說，如何扭轉少子化趨勢，是政府必須關注的議題，因此在疫情趨緩下，立刻責成人事處復辦聯誼，報名非常踴躍，可惜錄取人數有限，為避免向隅，明年會繼續辦理。
縣府人事處長曾淑芬表示，每年選擇縣內風光明媚景點精心規畫，今年報名者只要繳3500元就能參加2天1夜的豐富活動。今天有「實境解謎」組隊解任務、「真心話不冒險」分享興趣及價值觀，還有桌遊、騎乘小摺，晚間搭乘理想大地「貢多拉」小艇，在星空下遊河談心；明天在理想大地豐之谷生態公園有「Show Time」、「原野情」、「手作窯烤Pizza」等活動，希望達到促進花蓮觀光與提升結婚率的雙贏效果。
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