花蓮縣府辦未婚聯誼超搶手 200男報名爭30個名額

花蓮縣政府公教人員未婚聯誼活動因疫情停辦2年，今年復辦，吸引多達200名男性報名，是女性報名者的5倍，經篩選出男、女各30人，今天起展開2天1夜浪漫之旅，縣長徐榛蔚扮月老牽紅線，祝福所有參加者遇見理想的人生伴侶。

花蓮縣政府從民國95年辦理未婚公教聯誼活動，除了公務、教職人員，也開放縣內企業員工報名，縣府還貼心提供聯誼必勝祕笈，建議穿搭和注意事項，至今成功撮合百對佳偶，每年春秋兩季集團結婚都保留3對給配對成功者。

未婚聯誼深受歡迎，但因疫情停辦2年，今年復辦，吸引逾200名未婚男性報名，女性則有近40人，因名額有限，篩選出未婚男女各30人，今天從花蓮縣府大禮堂破冰出發，2天1夜活動將到林田山林業文化園區、理想大地渡假飯店一遊，透過遊戲、才藝展演、桌遊等互動，讓單身男女深入了解彼此。

縣長徐榛蔚到場扮月老浪漫牽紅線，鼓勵以健康心態認識新朋友，祝福每個人都找到可以相互扶持的理想另一半。

她說，如何扭轉少子化趨勢，是政府必須關注的議題，因此在疫情趨緩下，立刻責成人事處復辦聯誼，報名非常踴躍，可惜錄取人數有限，為避免向隅，明年會繼續辦理。