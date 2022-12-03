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不放棄！ 烘焙師坐輪椅創業 還拿下國際桌球女單銅牌

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
林彥穎（中）今天由母親楊梅桂（右）、丈夫程銘志（左）陪同領獎，鼓勵病友走出家門多運動。記者卜敏正／攝影
林彥穎（中）今天由母親楊梅桂（右）、丈夫程銘志（左）陪同領獎，鼓勵病友走出家門多運動。記者卜敏正／攝影

烘培師林彥穎27歲因細菌感染脊髓病變不良於行，外出只能靠輪椅，長達5年受困病痛陰影中，透過母親等人鼓勵自創「曙光重乳酪蛋糕」品牌、自力更生，並參加身障桌球賽拿下國際女單銅牌；她鼓勵病友走出家門，「不一定很厲害才能開始，但要開始才能很厲害」。

12月3日是國際身心障礙日，台東縣政府今天舉辦國際身心障礙日表揚，縣長饒慶鈴頒獎表揚10名身心障礙者、19名跨專業服務績優人員及績優服務機構，42歲林彥穎獲頒「傑出身心障礙者」，她說，生病很辛苦，但一定要走出來。

42歲林彥穎說，原在北部連鎖烘焙店服務，27歲那年工作時突然失去知覺、送醫昏迷1周，手術後醒來醫師告知脊髓病變感染，可能再來須靠輪椅代步，這句話讓她整個人都傻了，無法會意「必須靠輪椅」意義，加上當時因感染身體狀況差，籠罩在疾病陰影中，生活起居都靠母親照顧。

「那幾年很辛苦」，林彥穎的母親楊梅桂說，彥穎那時候身體非常不好，人瘦到像根竹竿，每周輪跑花蓮慈濟、台北榮總和台東馬偕就醫，經過5年努力，身體狀況才比較穩定了，大家都鼓勵她「要走出心靈創傷」，她也重拾烘焙手藝學習自主生活。

林彥穎說，感謝母親鼓勵她創業，脊髓損傷協會朋友帶她學習桌球，透過運動活絡身心，過程中雖有瓶頸，但她從不放棄、逐一克服，為參加2017巴塞隆納桌球公開賽，她烘焙蛋糕籌募旅費，最終不僅順利成行，還拿下女子單打銅牌。

她說，生病過程真的很辛苦，但如何打開心門、走到戶外，是走出身心創傷重要關鍵，很感謝台東縣脊髓損傷者協會推廣各項殘障運動，透過運動讓她走到戶外，接觸更多人，也看見世界的美好。

台東縣長饒慶鈴（中）頒獎表揚傑出身心障礙者林彥穎（右）。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）頒獎表揚傑出身心障礙者林彥穎（右）。記者卜敏正／攝影
林彥穎鼓勵病友們要走出家門，多參與活動才能打開心靈、看見世界美好。記者卜敏正／攝影
林彥穎鼓勵病友們要走出家門，多參與活動才能打開心靈、看見世界美好。記者卜敏正／攝影

烘焙 輪椅 台東

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