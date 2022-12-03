花蓮瑞穗木瓜豪雨水傷 農委會公告現金救助每公頃8萬元
花蓮縣瑞穗鄉木瓜因日前豪大雨，出現水傷腐爛、落果等情況，花蓮縣政府向農委會爭取到現金救助，救助額度每公頃8萬元，即日起至12月12日可到鄉公所申請，例假日照常受理。
瑞穗鄉木瓜種植面積約4公頃，因今年10月下旬豪大雨，約有半數受災。縣府向農委會爭取，獲公告瑞穗鄉木瓜為1031豪雨農業天然災害現金救助地區，受災農友可到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。
花蓮縣府農業處長陳淑雯說，受理期限至12月12日，申報項目損失率達20%以上給予救助，請農友在期限內申辦。
今年花蓮縣全縣陸續已有桃、高接梨、茶、芒果、木瓜、大豆、食用玉米、香蕉、稻米、油茶等多項農作物，因低溫、大雨或乾旱等天災獲得救助，農業處說，若有天然災害造成農作物受損，請盡速通報縣府，一定會全力爭取相關救助。
此外，花蓮縣政府針對0918地震造成南區農田隆起、凹陷及田埂毀損，提供整復救助金，每公頃最高10萬元，上月17日公告實施。縣府統計，到11月底已受理玉里鎮165件、富里鄉81件，合計超過1100筆土地、面積共370公頃，受理期限到12月20日，也請農友盡速到公所辦理。
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