花蓮瑞穗木瓜豪雨水傷 農委會公告現金救助每公頃8萬元

花蓮縣瑞穗鄉木瓜因日前豪大雨，出現水傷腐爛、落果等情況，花蓮縣政府向農委會爭取到現金救助，救助額度每公頃8萬元，即日起至12月12日可到鄉公所申請，例假日照常受理。

瑞穗鄉木瓜種植面積約4公頃，因今年10月下旬豪大雨，約有半數受災。縣府向農委會爭取，獲公告瑞穗鄉木瓜為1031豪雨農業天然災害現金救助地區，受災農友可到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，受理期限至12月12日，申報項目損失率達20%以上給予救助，請農友在期限內申辦。

今年花蓮縣全縣陸續已有桃、高接梨、茶、芒果、木瓜、大豆、食用玉米、香蕉、稻米、油茶等多項農作物，因低溫、大雨或乾旱等天災獲得救助，農業處說，若有天然災害造成農作物受損，請盡速通報縣府，一定會全力爭取相關救助。