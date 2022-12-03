基隆明年有線電視收視費不漲價 市府要求提升訊號良率

基隆市有線廣播電視系統收視費率審議委員會日前開會決議，明年有線電視基本頻道收視費用，維持今年收視費用標準，市府昨天公布，以每月每戶515元為上限不漲價，預繳仍享有折扣優惠。因只有一家在地系統業者，市府要求提升訊號良率。

基隆市政府觀光及城市行銷處指出，參照國家通訊傳播委員會代審縣市收視費用維持持平情形，市長林右昌表示，基隆市明年有線電視基本頻道收視費用為每月每戶515元，與今年收視費用相同。

收視戶預繳仍享有折扣優惠，包括季繳1530元折扣15元、半年繳3000元折扣90元與年繳5880元折扣300元；多元頻道分組付費方案，維持A方案每月200元可收看23個頻道，及B方案每月299元可收看頻道數增加至69個，民眾最低僅要花費200元便能享有最基本的有線電視收視服務。

明年相關季繳、半年繳及全年繳優惠方案，以及低收入戶優惠、機上盒裝機、移機及復機等費用，皆與今年收費標準及服務內容相同。

在一般數位機上盒申裝部分，審議委員會也決議業者應持續維持提供每戶免費安裝數位機上盒2台服務，並要求吉隆有線電視應在經營上積極創新，提升訊號良率及服務品質。

基隆在地唯一的系統業者吉隆有線電視，在費審會議中提出有線電視的困境與轉型、自製節目品質提升、纜線清整績效等成果，並針對未來規畫等提出報告。

根據基隆市今年有線電視服務品質及收視滿意度調查結果顯示，吉隆有線電視在收視畫質、客服專業及整體滿意度而言，優於去年表現。

審議委員會要求吉隆有線電視應參考委員意見，提供更加多元的優質收視服務，並且應積極運用公用頻道推廣在地事物，提高公用頻道認知度及收視率，善盡在地媒體職責，並推廣媒體近用權。