2022冬戀蘭陽溫泉季昨登場 祈水感恩禮揭序幕

宜蘭冬季盛會「2022冬戀蘭陽溫泉季」12月2日正式開跑，一系列活動為期10天豐富可期，晚上在跑馬古道公園的「祈水感恩禮暨玩啤音樂會」打頭陣，主題結合12月3日礁溪溫泉馬拉松選手之夜，現場好吃又好玩，礁溪溫泉水美人迎賓舞團帶來精彩舞蹈，迎接水神揭開溫泉季序幕。

礁溪溫泉水質得天獨厚，富有「美人湯」的美稱，每年冬天常吸引各地民眾到訪泡湯，宜蘭縣政府更是年年舉辦冬戀蘭陽溫泉季，推廣蘭陽獨一無二的聖品溫泉，今年系列活動昨起至12月11日，在湯圍溝溫泉公園周邊與溫泉路、健康路口熱鬧登場。

2日的「祈水感恩禮暨玩啤音樂會」由宜蘭縣溫泉產業發展協會、宜蘭縣觀光協會主辦，以及宜蘭縣旅館商業同業公會協辦，不只是地方業者自願發起、籌劃，更邀集在地上百家業者與商家共襄盛舉。

主辦單位說，晚上表演活動獨挑大梁的是礁溪溫泉水美人迎賓舞團，他們為完美呈現祈水感恩的活動，勤練舞藝3個月。接著結合礁溪溫泉馬拉松選手之夜暨玩啤音樂會，不只歌唱演出，還能大啖溫泉麻糬、紅露金雞湯、啤酒暢飲等，現場氣氛相當熱絡。