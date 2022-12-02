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宜蘭縣沿海草梗、枯木堆積如山 1個月清出8760噸
10月颱風、東北季風挾帶連續大雨，加上洋流影響，宜蘭縣海岸線出現不少草梗、漂流物與垃圾，數量驚人且在沙灘堆積如山，以蘭陽溪南北岸最多，甚至恐影響捕鰻漁民生計。宜蘭縣政府攜手各單位進場清理1個月，共清出8760噸，集中暫置並以覆土就地掩埋處置。
宜蘭縣政府環保局邀集海岸各管轄單位，包含宜蘭縣樹藝景觀所、東北角暨宜蘭海岸國家風景區、林務局羅東林管處、國有財產署宜蘭辦事處、水利署第一河川局，10月21日起陸續進場清理，蘭陽溪出海口北起至壯圍公館海灘、頭城竹安河，南至五結季水海灘、蘇澳無尾港、東澳粉鳥林等。
羅東林管處林政課長李威震指出，受到颱風外圍環流、東北季風及洋流影響，海漂廢棄物、草梗、枯木不斷堆積在沿海岸，連帶影響漁民捕鰻作業。針對蘭陽溪出海口至五結清水與季新一帶、蘇澳大坑罟等捕鰻熱區，上月初起陸續以機械清理，目前定期安排人力清運。
環保局廢棄物管理科長林智中表示，截至11月28日已清8760噸，其中蘭陽溪口南北岸的數量最多，原因在於漂流木等物從上游沖刷而下，海浪再拍打上岸，導致難以清理，清理工作持續進行，已清出廢棄物會集中暫置如壯圍鄉東港附近的防風林等處，以覆土方式就地掩埋。
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