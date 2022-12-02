BA.5次世代雙價莫德納大型接種站 基隆明起兩天開打

國內防疫政策逐步鬆綁，基隆市政府表示，為提升市民與社區保護力，明天起一連兩天，在基隆港務分公司靠中正路側1樓，開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，滿6歲以上民眾即可接種，隨到隨打。

次世代雙價莫德納大型接種站，在12月3、4日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，開放兩時段供民眾免預約接種，地點在基隆港務分公司靠中正路側1樓。

基隆市政府表示，到接種站打追加劑疫苗，6至11歲發兩百元禮券，65歲以上長者發五百元禮券。接種時請攜小黃卡、健保卡。

衛生局說，次世代雙價莫德納疫苗，僅供成人第一次、第二次及第三次追加劑接種，6到11歲兒童作為第一次追加劑接種；與上一劑接種時間，應間隔至少3個月以上，若確診未滿3個月者，暫緩接種。