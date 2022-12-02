聽新聞
test
0:00 / 0:00
輸水管爆管致往國道車流塞爆 基隆通勤族罵翻：比汐止走山還慘
基隆市基金一路208巷口今天凌晨大口徑的輸水幹管爆管，導致路面整個隆起大淹水，今天上午緊急封閉往基隆方向車道，水公司進行搶修，改由單線雙向通行，上班尖峰車流湧入造成大武崙大塞車，基金一路、麥金路有如大停車場，通勤民眾塞在車陣中罵翻，「5分鐘要開1小時，比汐走走山塞得更嚴重」。
基隆市基金一路208巷口，今天凌晨有一條400口徑的輸水幹管爆管，造成地面破裂整個隆起，水淹整個路面，由於上午又下大雨，警方緊急封閉萬里往基隆方向車道，改由往萬里方向的車道單線雙向通行，上午7點多上班尖峰時間大量車流湧入，造成往萬里及國3方向大塞車，第四分局調派大批警力疏導各路口車流。
基金一路往國3的路段有如停車場，車流寸步難行，連帶影響麥金路塞到幾乎無法動彈，只能緩步前進，在石皮瀨圓環闖流整個幾乎堵死，連機車都很難走，很多國道客車都塞在車陣中，走走停停。上午連救護車也塞在車陣中，只能逆向行駛。
「5分鐘要開1小時，比汐走走山塞得更嚴重」，一名通勤民眾在「基隆人大小事」社群說。還有民眾表示，平常原本8點就會到台北公司，到9點才剛上國3鐵定遲到了。不少通勤民眾罵翻天，都說上班遲到了，怎麼會塞得這麼嚴重。
武崙里長李文財說，懷疑是老舊管線，水公司應全面性檢視，不能一天到晚破管，造成路面損壞，今天又下大雨，造成停水及大塞車，民眾都怨聲載道，要好好檢討。
新山給水廠廠長宏偉表示，這條管線是由萬里支援基隆的管線，停水戶數約4千戶，降壓戶數約3700戶，預估今晚10點修復陸續供水，初判可能因為是前一陣子有地震擾動，造成管線破損，但確實源因要挖開後才知道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言