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基隆全民運獲7金5銀5銅 林右昌頒獎：12年來最佳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎讚12年來最佳。圖／基隆市政府提供
基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎讚12年來最佳。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今晚在基隆港海產樓，舉行全民運動會優秀選手及績優教練表揚大會，此次獲7金5銀5銅，共128位選手及教練參加。市長林右昌頒發獎勵金，體育會理事長鄭錦洲代表接受，林右昌說，12年來最佳成績，讓基隆很有面子。

林右昌表示，基隆市代表隊參加兩年一度的全民運，成績優異，基隆市今年修正「基隆市運動競賽獎勵金核發辦法」，在全民運獎金第一名由4萬元提升為8萬元、第二名由2萬元提升為5萬元、第三名由1萬提升為3萬元，總計發出獎金582萬元，獎金較上屆增加47%，這表達對選手支持與鼓勵，為基隆爭光。

教育處表示，今年男子組健美組健美第一級項目中，第一次參賽的高誌謙選手以決賽成績27分，健美過人，獲得寶貴的一面金牌，健美項目在羅仕傑主委帶領下榮獲1金1銀1銅的佳績；輕艇水球項目，在上屆賽事中，以壓哨球斬斷新北市連霸美夢的輕艇水球代表隊，再度蟬連冠軍王座。

基隆市今年在全民運龍獅項目，長興呂師父率領下為本市拿下4金2銀佳績，獲獎項目分別有「南獅規定」、「南獅競速」、「北獅龍獅運動障礙」、「北獅競速」、「南獅傳統」及「南獅自選」等項目。

中正國中在民俗體育項目，榮獲1金1銅肯定，其中，在女子組跳繩，陳禹臻同學更以96.25分的高分摘金。教育處長杜國正表示，市府用實際政策支持體育發展，增加體育預算、修整建體育設施設備。

基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎讚12年來最佳。圖／基隆市政府提供
基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎讚12年來最佳。圖／基隆市政府提供
基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎讚12年來最佳。圖／基隆市政府提供
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基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎：12年來最佳。圖／基隆市政府提供
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基隆全民運獲7金5銀5銅，林右昌頒獎：12年來最佳。圖／基隆市政府提供
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基隆港 體育 林右昌

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