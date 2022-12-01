暖冬有愛 理想大地連續第6年送薑餅屋給黎明教養院
花蓮理想大地渡假飯店攜手雅理文化藝術基金會，連續第6年送愛到黎明教養院，今天由協理林景泉代表，並請來耶誕老公公將代表幸福溫暖的薑餅屋、法式拐杖麵包等糕點，送到黎明，提前陪伴院生度過耶誕節。
理想大地協理林景泉說，飯店長期致力於和黎明教養院等公益團體、學校互動，也是對社會的回饋，送愛到黎明已經連續第6年舉辦，和黎明院生一同歡度耶誕節已是飯店每年12月最重要的事，今年與雅理文化藝術基金會一同捐贈送暖。
今天最吸睛的是大型薑餅屋，仿理想大地西班牙風格建築，加上色色繽紛的糖果為點綴，屋頂、牆壁、煙囪覆滿雪白色糖霜，充滿藝術氣息，也象徵黎明教養院就像城堡一樣，堅固而強壯，一直守護著院生。
此外，還有許多小型的耶誕薑餅屋、法國拐杖麵包，及飯店相當受歡迎的國王派、蜂巢糕等點心，與院生甜蜜分享五星級飯店的精美糕點，讓院生笑開懷。
因應耶誕節，理想大地也推出期間限定的耶誕薑餅屋、耶誕蛋糕、潘那朵妮以及法國拐杖麵包等節慶專屬點心，即日起至理想大地里拉餐廳、AMIGO商店可以買到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言