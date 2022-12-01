睽違11年再奪金質獎特優 宜蘭4佳績居非六都之首
行政院公共工程委員會舉辦「第22屆公共工程金質獎」揭曉，宜蘭縣6件工程參選，4件脫穎而出，均創下宜蘭歷年新高，好成績排名非六都之首。其中「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」獲得建築類特優殊榮，更是宜蘭縣睽違11年再度奪得特優。
宜蘭縣不只員山福園的工程獲建築類特優，礁溪國小地下停車場新建工程為建築類優等，以及砂仔港二號抽水站新建工程、農宜員006農路暨鴛鴦溪護岸災後復建工程均獲水利類佳作。
「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」獲獎原因在於，砌石運用當地砂岩為石材，砌石完成面平順及美觀，全棟建築不設置空調，而以「半室內」的手法，引入自然氣流達到舒適的環境品質。
縣府指出，得獎案件在導入新工法、自動化技術，以及節能減碳、環境保護、永續發展等面向，均有良好績效，期待透過優良公共工程建設成果，給予民眾更優質的生活環境與品質。
縣府表示，金質獎舉辦迄今22屆，宜蘭縣政府每年都有參加，繼2010年蘭陽博物館新建工程、2011年宜蘭縣政中心眷村新建統包工程拿下建築類特優，宜蘭縣睽違11年，今年再獲特優肯定。
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