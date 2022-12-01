基隆雨不斷…仁二路土石滑落壓斷路燈 緊臨民宅居民憂心

基隆仁愛區仁二路119巷底，不少民宅緊臨邊坡，今天下午因大雨邊坡發生土石滑落，把下方一根路燈桿壓斷，居民都嚇了一大跳，擔心再有大雨土石會沖入民宅。

基隆從昨天起到今天雨勢不斷，今天上午雨勢很大，仁愛區仁二路119巷底民宅 旁邊坡發生土石滑落，土石把下方一根路燈桿壓斷，防空洞也都淹沒，差點就流到民宅，步道上滿布泥濘。

居民表示，這裡已經多次發生土石滑落，光是土石滑落造成電桿第四次斷裂，先前還砸過居民的機車，只要有大雨，居民都很擔心。

議員鄭文婷、莊榮欽到場關心，鄭文婷說，這裡土石滑落多次，這次較嚴重，還好土石沒有壓到人，希望可以把路燈往安全的地方移，建議有緊臨民宅的邊坡要裝監測設備，避免人員傷亡

發生土石滑落的民宅，緊臨一處山壁，附近住戶約有30多戶，希望市府可以進行邊坡整治。