快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

推動低軌衛星 劉櫂豪要求優先改善台東通訊品質

中央社／ 台東縣1日電

政府推動低軌衛星計畫，立委劉櫂豪要求提供誘因、鼓勵業者優先改善台東山區的通訊品質，提升通訊人權。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿，劉櫂豪今天於立法院交通委員會質詢數位發展部長唐鳳，針對政府積極推動低軌衛星計畫，開放業者申請商業運用，應鼓勵引導業者加速改善台東山區的通訊品質，提升通訊人權，促進區域均衡。

劉櫂豪指出，數位發展部在報告上提及，衛星通信可透過其廣域涵蓋之特性與地面通信互補，提供船舶、航空器，以及離島、山區等不經濟地區之訊號涵蓋，降低普及服務所須支出成本，強化台灣電信網路數位韌性；這顯示在台東的偏遠山區，通信業者目前無法建設到4G、5G的涵蓋率，未來可透過低軌衛星成本較低的特性來處理，改善山區通訊品質。

劉櫂豪表示，電信業者以商業營利為優先考量，對於建設成本比較大的偏鄉地區，尤其台東地形狹長，人口分布廣，過去普及基金在NCC業管時，他就一再要求要透過獎補助或行政措施，來改善台東山區通訊建設；在政府組改後，相關業務已由數位發展部主政，他要求唐鳳部長，未來推動低軌衛星產業時，必須將台東等人口密度較低的不經濟地區，優先建設。

劉櫂豪特別提及，在台東有許多青年透過地方創生、文化復振、社區營造等政府的相關專案計畫，返鄉就業，更有許多山區的農業、民宿業者等，都需要透過便利的通訊網路，才能促進地方發展，因此數位發展部針對低軌衛星發展，除了對業者管制外，更應提供誘因來促進地區發展。

根據新聞稿，唐鳳回應，對於人口密度較低的偏鄉地區，會透過普及服務基金加速建設，而目前推動的低軌衛星，將於明年初推動研商會議時，把新興科技部分也納入普及基金規劃辦理，改善山區通訊品質；同時也鼓勵地方社區自行與業者合作公益創新，透過通訊網路建設協助社區公益服務，最高給予新台幣500萬元補助。

台東 劉櫂豪 數位發展部

延伸閱讀

劉櫂豪連六敗 賴坤成批黨中央「選對會」是「選錯會」

劉櫂豪謝票：民進黨須謙卑面對反省 選票釋放民眾聲音

台東縣長開票結果／明顯差距！劉櫂豪宣布敗選、恭喜對手饒慶鈴

台東縣長即時開票／放煙火慶祝！ 饒慶鈴拚連任領先對手劉櫂豪2萬票

相關新聞

楊玉欣要讓弱勢幸福 謝國樑：打造基隆成亞洲最有愛城市

基隆市長當選人謝國樑今天公布首位小內閣首名單，前立委楊玉欣擔任社會處處長。謝國樑表示，儘管罕見疾病困鎖了楊玉欣身體，她從...

走入歷史 花蓮慈濟醫院前陸橋使用率低3日晚間拆除

花蓮縣政府在市區重要道路中央路1至4段新設左轉車道，目前已完成14處路口。慈濟醫院前陸橋因使用率低，一併拆除，將於3日晚...

基隆謝國樑小內閣人選出爐 前立委楊玉欣接社會處長

以「小愛爸爸」溫暖形象參選的前立委謝國樑，大贏立委蔡適應2萬5千多票當選基隆市長，首位小內閣人選出列，前立委楊玉欣將接任...

領紅包過好年！花蓮秀林鄉明年初第三度發振興禮金 每人2千元

花蓮縣秀林鄉公所將發出第三波振興禮金，預計明年1月以回饋金結餘款發給每位鄉民2000元，近1萬7000人受惠。疫情迄今，...

台東今公布第15波酒駕累犯 累計公布34人

台東縣今公布第15波酒駕累犯名單，這次公布4名累犯違規人，從今年4月28日起累計公布34人，不過，公布15波酒駕累犯名單...

廣角鏡／台東縣2023消防月曆

台東縣2023年消防形象月曆曝光，拍攝15位隊員平時執勤任務及訓練的日常，其中，服務於大武大隊太麻里分隊陳宣伶及消防局安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。