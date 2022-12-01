推動低軌衛星 劉櫂豪要求優先改善台東通訊品質

政府推動低軌衛星計畫，立委劉櫂豪要求提供誘因、鼓勵業者優先改善台東山區的通訊品質，提升通訊人權。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿，劉櫂豪今天於立法院交通委員會質詢數位發展部長唐鳳，針對政府積極推動低軌衛星計畫，開放業者申請商業運用，應鼓勵引導業者加速改善台東山區的通訊品質，提升通訊人權，促進區域均衡。

劉櫂豪指出，數位發展部在報告上提及，衛星通信可透過其廣域涵蓋之特性與地面通信互補，提供船舶、航空器，以及離島、山區等不經濟地區之訊號涵蓋，降低普及服務所須支出成本，強化台灣電信網路數位韌性；這顯示在台東的偏遠山區，通信業者目前無法建設到4G、5G的涵蓋率，未來可透過低軌衛星成本較低的特性來處理，改善山區通訊品質。

劉櫂豪表示，電信業者以商業營利為優先考量，對於建設成本比較大的偏鄉地區，尤其台東地形狹長，人口分布廣，過去普及基金在NCC業管時，他就一再要求要透過獎補助或行政措施，來改善台東山區通訊建設；在政府組改後，相關業務已由數位發展部主政，他要求唐鳳部長，未來推動低軌衛星產業時，必須將台東等人口密度較低的不經濟地區，優先建設。

劉櫂豪特別提及，在台東有許多青年透過地方創生、文化復振、社區營造等政府的相關專案計畫，返鄉就業，更有許多山區的農業、民宿業者等，都需要透過便利的通訊網路，才能促進地方發展，因此數位發展部針對低軌衛星發展，除了對業者管制外，更應提供誘因來促進地區發展。

根據新聞稿，唐鳳回應，對於人口密度較低的偏鄉地區，會透過普及服務基金加速建設，而目前推動的低軌衛星，將於明年初推動研商會議時，把新興科技部分也納入普及基金規劃辦理，改善山區通訊品質；同時也鼓勵地方社區自行與業者合作公益創新，透過通訊網路建設協助社區公益服務，最高給予新台幣500萬元補助。