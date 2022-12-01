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楊玉欣要讓弱勢幸福 謝國樑：打造基隆成亞洲最有愛城市
基隆市長當選人謝國樑今天公布首位小內閣首名單，前立委楊玉欣擔任社會處處長。謝國樑表示，儘管罕見疾病困鎖了楊玉欣身體，她從未放棄追求追尋夢想，為弱勢族群代言發聲，相信在她協助下，基隆一定能成為亞洲最有愛城市。
楊玉欣表示，非常高興能夠有機會來基隆服務，打造有愛城市最核心的理念，就是圍繞在「人的意義」、「人的價值」、「人的幸福」，讓城市裡的每一個需要幫助的人，都能獲得尊嚴、平等與幸福生活的可能。
楊玉欣說，未來會設計很多有趣的服務，讓所有相對弱勢的人，都能夠獲得幸福的機會。同時，有愛城市是一個創新價值的城市，未來也會邀請所有關懷社會創新、關懷幸福工程、關懷設計思考的朋友，都能夠來到基隆一起共學、共創，一起讓基隆變得更好。
謝國樑指出，基隆有2萬多名身心障礙者，人口占比全台縣市排名第9名，期望將來在楊玉欣的幫助下，能讓身障者獲得應有的尊嚴，楊玉欣是他競選期間的市政諮詢委員副主委，希望未來能藉由她的親身經驗，將基隆打造成更友善的無障礙環境，及更便捷與幸福的優質生活環境。
謝國樑說，楊玉欣長期關心身障與弱勢族群，儘管罕見疾病困鎖了身體，從未放棄追求進步、追尋夢想，並用自己所能貢獻社會，為弱勢族群代言發聲。將陸續公布執政團隊名單，在12月25日就任後就馬上啟動，為基隆市民打拚。
楊玉欣現為立法院顧問，曾任第8屆立法委員、台灣弱勢病患權益促進會秘書長、財團法人罕見疾病基金會代言人、中廣流行網「角落欣世界」節目主持人、公視「發現希望」節目主持人、人間衛視新聞主播、節目主持人。
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