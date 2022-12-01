走入歷史 花蓮慈濟醫院前陸橋使用率低3日晚間拆除

花蓮縣政府在市區重要道路中央路1至4段新設左轉車道，目前已完成14處路口。慈濟醫院前陸橋因使用率低，一併拆除，將於3日晚間8時至隔天上午6時施工，屆時中央路3段南北雙向道路將封閉10小時，縣府提醒民眾配合交通管制。

中央路是市區重要外環道，串連花蓮市、吉安鄉及台9線等，車流量龐大，雖路寬30公尺有雙向共4車道，但多處路口並無左轉道，常因左轉車輛占用1線車道，形成直行車道只剩1車道可使用，車流量大時易壅塞，也容易發生危險。

縣府建設處爭取內政部核定7390萬元，在中央路1至4段個路口新設左轉車道，今年3月1日開工，已完成14處，僅剩中山路中央路、建國路中央路及十六股大道等交通流量大的路口還未完成。

其中位於中山路、中央路口的慈濟醫院旁人行陸橋，因為使用率不高，也容易造成視線死角，影響通行安全，縣府獲得內政部營建署補助預算，配合工程一併拆除。

建設處表示，早年道路交通設施以車行為主，人本交通是其次，當時設置人行陸橋用立體方式穿越道路，以方便車流順暢。但路權觀念已進步到以人為本，陸橋造成高齡長輩、行動不便者，或是推嬰兒車的民眾通行不便，加上墩柱和階梯反而占據平面人行空間，阻礙視線，因此徵詢地方意見後決定拆除。

慈濟陸橋拆除作業將從3月晚間8時至隔天上午6時施工，施工期間中央路3段南北雙向道路（中山路至莊敬路間）將封閉，僅開放警察、消防、救護車輛及急診民眾通行莊敬路至慈濟醫院出入口路段，一般車輛將引導改由富祥路通行，提醒民眾可提早繞道或配合現場人員引導。