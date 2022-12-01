基隆謝國樑小內閣人選出爐 前立委楊玉欣接社會處長
以「小愛爸爸」溫暖形象參選的前立委謝國樑，大贏立委蔡適應2萬5千多票當選基隆市長，首位小內閣人選出列，前立委楊玉欣將接任社會處長。
謝國樑因女兒小愛有聽損，謝國樑以「小愛爸爸」溫暖形象參選，關懷弱勢是他競選主軸。日前對小內閣人事，謝國樑說，已有名單了，最近他陸續和人選會面、討論，大家都知道「小愛爸爸」想要關心弱勢，推動的相關局處首長一定要有專業及同理心、愛心。
謝國樑今天在臉書公布人選，他說，這幾天，他馬不停蹄的準備，未來基隆市政府「小內閣」人選，相信很多市民朋友也非常關心。今天，很開心為大家介紹，未來即將協助國樑的社會處長，就是立法院榮譽顧問、前立法委員楊玉欣。
謝國樑說，楊玉欣長期關心身障與弱勢族群，儘管罕見疾病困鎖身體，但她從未放棄追求進步、追尋夢想，並用自己所能貢獻社會，為弱勢族群代言發聲。相信未來在在玉欣的協助下，基隆一定能慢慢成為亞洲最有愛的城市，他們也一定會努力朝這個目標邁進。
謝國樑表示，會持續公布未來的施政團隊讓大家認識，就任後，他們也希望用最短的時間讓各項工作就定位，並開始執行，謝謝許多朋友的關心，他一定會為基隆好好打拚。
楊玉欣曾擔任第八屆立法委員、台灣弱勢病患權益促進會秘書長、財團法人罕見疾病基金會代言人、中廣流行網角落欣世界節目主持人、公視發現希望節目主持人、人間衛視新聞主播與節目主持人。
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