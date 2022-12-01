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領紅包過好年！花蓮秀林鄉明年初第三度發振興禮金 每人2千元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉今年初曾發給每位鄉民3000元振興消費禮金，明年初將再用回饋金結餘款發給鄉民每人2000元。圖／資料照片、秀林鄉公所提供
花蓮縣秀林鄉今年初曾發給每位鄉民3000元振興消費禮金，明年初將再用回饋金結餘款發給鄉民每人2000元。圖／資料照片、秀林鄉公所提供

花蓮縣秀林鄉公所將發出第三波振興禮金，預計明年1月以回饋金結餘款發給每位鄉民2000元，近1萬7000人受惠。疫情迄今，秀林鄉前年、今年初各發2000及3000元，這次再發給2000元，鄉公所盼多少協助鄉民紓解疫情衝擊下的經濟壓力。

秀林鄉是以太魯閣族為主的原鄉，因不少族人打零工維生，在疫情嚴重時受到衝擊，鄉公所獲代表會同意，分別在前年9月、今年1月各發2000元及3000元振興禮金，總計分別發出3000多萬元及4800多萬元，經費來源都從產業回饋金勻支。

鄉長王玫瑰今天說，今年5月鄉民代表會定期會就有代表提議再發第三波禮金，但當時還無法確切算出有多少回饋金結餘款，後來確定今年回饋金結餘款達4000多萬元，換算可發給每位鄉民約2000元，依鄉代會建議，上月初訂定「秀林鄉因應嚴重特殊傳染性肺房疫情影響發放振興消費禮金自治條例」獲通過，在選舉過後的上月28日公告，預計明年1月14日發放。

條例規定必須今年10月27日前設籍秀林鄉才能領取。鄉公所統計，符合資格的近1萬7000人，所需經費約3000多萬元。

王玫瑰表示，今年疫情依然嚴峻，鄉民普遍非常辛苦，有人因疫情衝擊大半年沒有工作，一家生計陷入困境，連小孩子要讀書的費用都付不出來，第三度發給振興禮金希望多少補貼民眾，用在孩子求學所需或是基本的生活開銷。

花蓮秀林鄉公所獲代表會同意編列經費，第三度發放振興消費禮金，鄉長王玫瑰盼助鄉民紓解疫情衝擊下的經濟壓力。圖／報系資料照片
花蓮秀林鄉公所獲代表會同意編列經費，第三度發放振興消費禮金，鄉長王玫瑰盼助鄉民紓解疫情衝擊下的經濟壓力。圖／報系資料照片
花蓮縣秀林鄉今年初曾發給每位鄉民3000元振興消費禮金，明年初再以回饋金結餘款發給鄉民每人2000元。圖／資料照片、秀林鄉公所提供
花蓮縣秀林鄉今年初曾發給每位鄉民3000元振興消費禮金，明年初再以回饋金結餘款發給鄉民每人2000元。圖／資料照片、秀林鄉公所提供

疫情 太魯閣族

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