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台東今公布第15波酒駕累犯 累計公布34人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣今公布第15波酒駕累犯名單，這次公布4名累犯違規人，從今年4月28日起累計公布34人。圖／擷取自高雄區監理所官網
台東縣今公布第15波酒駕累犯名單，這次公布4名累犯違規人，從今年4月28日起累計公布34人。圖／擷取自高雄區監理所官網

台東縣今公布第15波酒駕累犯名單，這次公布4名累犯違規人，從今年4月28日起累計公布34人，不過，公布15波酒駕累犯名單中，有2人沒有照片。台東監理站表示，會持續與警局調照片。

台東監理站指出，針對沒有公布照片的部分，已發函給警局交通隊，希望能盡快提供違規者照片，這情況全國都有，已反映警政署，監理站若無違規者建檔照片，是無法公布，還是需要警方提供。

酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者公告姓名、照片及違法事實；台東監理站今公布第15波酒駕累犯名單。

第15波酒駕累犯名單共4名累犯違規人，統計4月28日起累計公布34人，其中以台東市區取締酒駕累犯最多，其次依序是省道台9線、台11線等路段，且34人中無照駕駛就有17人。

台東監理站提醒不論車主是否知情，酒駕違規人所使用的車輛牌照依規定必須吊扣2年，等同於車輛在2年間都無法使用，若肇事致人重傷或死亡情形，得沒入車輛。呼籲千萬勿酒駕上路。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東縣公布15波酒駕累犯名單中，有2人沒有照片，台東監理站表示，會持續與警局調照片。圖／擷取自高雄區監理所官網
台東縣公布15波酒駕累犯名單中，有2人沒有照片，台東監理站表示，會持續與警局調照片。圖／擷取自高雄區監理所官網

酒駕 台東

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