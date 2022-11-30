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基隆364名導護志工護童 張榮發基金會捐1人1套安全配備

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆364名導護志工護童，張榮發基金會捐1人1套安全配備。圖／教育處提供
基隆364名導護志工護童，張榮發基金會捐1人1套安全配備。圖／教育處提供

基隆市國中小學導護志工共有364名，每天風雨無阻默默守護學童安全。張榮發基金會有感於導護人員辛苦，為了加強每天的安全，今天捐贈近54萬購置反光帽子、指揮棒等交通導護裝備，讓所有志工每人都有一套安全的配備，

基隆市今天舉行導護志工表揚大會，教育處長杜國正頒發感謝狀，感謝志工們風雨無阻默默的守護學童。 基隆市國中小學導護志工總計364名，今年特別新增「導護志工交通服務隊績優獎」，計4所學校七堵國小、長樂國小、五堵國小、深美國小榮獲績優獎，

市府頒發感謝狀給財團法人張榮發基金會，熱心公益捐贈學校近54萬元購置交通導護裝備，包括反光帽子、哨子、導護背心、雨衣、指揮棒、導護旗，讓學校交通導護裝備更加完備，提升導護人員值勤時的安全。

杜國正說，導護志工是學生交通安全教育最安穩的依靠，感謝他們陪伴學生長大、為學生的安全把關，感謝張榮發基金會捐贈基隆市所有的志工一人一套配備。

五堵國小志工白雪嬌代表學校受獎，她分享擔任導護志工已逾35年，當初因為考量學校周遭大型車輛居多，通學危險，自發性成立愛心媽媽志工隊，一路服務至今。

白雪嬌表示，即便孩子已經畢業，但是覺得這份工作非常有意義，所以延續這份服務，把所有學校學生都當成自己的孩子，會中更以愛心、耐心與恆心與所有志工夥伴共勉勵。

基隆364名導護志工護童，張榮發基金會捐1人1套安全配備。圖／教育處提供
基隆364名導護志工護童，張榮發基金會捐1人1套安全配備。圖／教育處提供

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