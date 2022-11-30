台東太平溪溼地喜迎冬候鳥 生態保育有成

台東縣太平溪人工濕地水域隨著季節變化，生態豐富，近期冬季鳥類開始現身，常見成群鷺科鳥類聚集，成為民眾的賞鳥秘境，這個肩負污水淨化功能的濕地也發揮生態保育之效。

太平溪人工濕地最近每到傍晚時分，伴隨著霞彩，成群候鳥飛入水域邊的樹冠上休憩，形成美麗的自然景觀，讓鳥迷們紛紛拍下「嬌客」的身影。

台東縣政府今天發布訊息表示，太平溪人工濕地最近因氣候轉涼，鷺科的大、中、小白鷺、黃頭鷺及蒼鷺等冬候鳥數量不斷增加，顯現濕地保育生態成功。

在太平溪人工濕地可以同時看到天上飛的、地上爬的、水裡游的，棲息在水陸域環境的動物，縣府環保局提醒民眾，保持適當距離欣賞，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。