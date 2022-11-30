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宜蘭南澳有望三度發振興禮金 今年加碼到3000元

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
南澳鄉公所今年有望第三度發放振興禮金，還加碼到3000元，期盼讓鄉民開心度過耶誕佳節。圖／民眾提供
南澳鄉公所今年有望第三度發放振興禮金，還加碼到3000元，期盼讓鄉民開心度過耶誕佳節。圖／民眾提供

疫情之下，宜蘭縣南澳鄉公所發放振興禮金給鄉民，繼前年1000元、去年2000元，今年有望續發，還加碼到每人3000元，已獲南澳鄉代會支持，下周預算審議可望通過。凡9月5日前含當天設籍南澳鄉親都有份，預計約6000人受惠，12月25日前就會發放，期盼讓鄉民開心度過耶誕佳節。

前兩年因應疫情，南澳鄉公所都在年底發放振興禮金。鄉長李勝雄表示，今年疫情比去年更嚴重，鄉民確診將近半數，無法工作影響收入、家中經濟生活辛苦，南澳鄉民代表會在定期會時，就曾建議年底再發放振興禮金，因此將鄉運、傳統技藝競賽等活動停辦省下的經費，回饋造福南澳鄉民。

宜蘭原鄉的南澳鄉8月約6000人設籍，根據疾管署公開資料，今年已有2853人確診，確診率約47%。公所編列預算約1800萬元，鄉代會將於12月5日召開臨時會審議，鄉代會主席李元亮說，該案可望通過，預計於12月25日前發放，讓大家開心度過耶誕佳節。

南澳不少鄉民聽聞直呼開心，原住民過新年是1月1日，年底前收到3000元大禮，真的「好過年」；有人說不無小補，畢竟經濟不景氣，年關將近可添購生活日用品、禦寒衣物，算是小額的年終獎金。

韋姓民眾認為，南澳居民大多務農或做工，工作不穩定，領現金比拿禮券實在，對於低收、子女多的家庭有絕對幫助，某種程度可能說是生活開銷的及時雨。

疫情爆發後，宜蘭縣迄今共3個鄉鎮發放振興禮金，壯圍鄉前年12月發給每人1000元、頭城鎮今年10月每位領2000元，至於南澳鄉前年1000元、去年2000元，若預算審議通過，今年將三度發放，金額還加碼到3000元，將成為全縣連續3年唯一發放振興禮金的鄉鎮市。

南澳 疫情 確診

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