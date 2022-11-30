基隆長榮桂冠酒店義賣「兔寶」 捐贈創世護植物人家庭

受到疫情及通膨雙重影響，創世基金會的物資捐贈與善款收入下滑，張榮發慈善基金會與基隆長榮桂冠酒店今天舉辦「一次公益，無限愛心」捐贈暨活動起跑儀式，即日起可認購愛心飾品「兔寶」，義賣所得將捐贈給創世基金會，照護更多植物人家庭。

張榮發慈善基金會伸出援手，認購由創世基金會推出的義賣品「兔寶」，幫助植物人家庭減輕負擔。為了擴大愛心效益，基隆長榮桂冠酒店今天起在館內舉辦「兔寶」義賣活動，號召社會大眾與企業團體把可愛的「兔寶」帶回家，義賣所得捐贈給創世基金會。

今天儀式除宣布「兔寶」愛心飾品義賣開跑，也邀請華山基金會的長輩一起到現場參加兔寶DIY彩繪活動，而長輩們別具巧思的彩繪作品及與現場來賓的互動也讓活動更加溫馨。

基隆長榮桂冠酒店總經理陳建郎表示，協助義賣飾品為限量100組的可愛兔子造型瓷器「兔寶」，每組義賣金額為888元，每組飾品都附贈有祈願卡，民眾可以將書寫完的祈願卡吊掛在酒店大廳的聖誕樹上。義賣所得則會於12月23日全數轉給創世基金會基隆分院，支持創世植物人安養服務。