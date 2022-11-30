花蓮縣府斥資4000多萬打造 太平洋共融公園年底啟用

花蓮縣政府斥資4700多萬元，在太平洋公園打造共融公園，以「海洋」為主軸，在既有大型沙坑海盜船遊具周邊增設大型攀爬遊具、軌道滑索，也有行動不便者可使用的遊具，另也整修廁所、改善鋪面，讓空間變得更親切友善，預計年底前啟用。

太平洋共融公園今年４月底開工，以南濱段（原南濱公園）深受小朋友喜愛的大型沙坑海盜船為中心，整合既有遊戲區，再增加「Play for All」為概念的共融式遊具，同時導入可供行動不便者使用的遊具，改善無障礙環境及友善設施，因公園臨海，設計時納入海洋元素，反映在地人文特色。

建設處長鄧子榆說，工程最大限度保留原有綠地，像是既有的貝殼砂步道改造為波浪直排輪練習場，並新增兩座大型攀爬遊具、軌道滑索等，因腹地廣大，還配置2至3個適合行動不便者使用的轉盤跟盪鞦韆，落實共融精神。

除了遊戲場的整修，工程也整修既有廁所，並在巴爾巴蘭廣場新增廁所，公園入口上去的廣場設計噴水池、全面改善鋪面，讓整體空間變得更無障礙且友善。