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天龍國3輛高級車開車去抹茶山卡底盤 推稱：導航帶錯路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
外地遊客開著3輛高級名牌轎車竟然要去抹茶山，卻卡在半路上，由於怕被山友罵，推稱是「導航帶錯路」。圖／民眾提供
外地遊客開著3輛高級名牌轎車竟然要去抹茶山，卻卡在半路上，由於怕被山友罵，推稱是「導航帶錯路」。圖／民眾提供

今天下午2點多，3輛外縣市來的高級轎車駕駛「開車」要上去抹茶山，開到半路底盤卡路石，進退不得，超級狼狽，只好在彎狹的山路倒退嚕下山，讓人捏把冷汗。山友議論紛紛，對這群「天兵」猛搖頭，駕駛竟把責任推給導航，表示「導航帶錯路」。

抹茶山（聖母山莊）美景遠播，今天陰雨濕滑，不是前往抹茶山的好天氣。前住抹茶山必須經過4公里的產業道路，接著才是1.6公里的聖母山莊步道，步道大部分是階梯；一般禁止車輛進入產業道路，即便是教友也只能開車到1公里多的教堂，不能再開上去。

今天下午2點多，出現3輛名牌轎車前後依序開往山上，過了教堂後方的山坡道路，路面顛簸，底盤就被石塊刮到，一行人眼見上不去，頻頻問路人「抹茶山，還有多遠」？不少山友也上前關心，問他們怎麼上來的？此時「後車說是前車帶的路，前車說是導航帶錯路，還有人說他們以前開車上去過」。

照片被貼在網路上，網友不禁笑說「天兵」、「天龍國人懶得走路」；也有人大罵「超白目」、「導航才不會導去抹茶山」；山彎路狹，部分山友幫忙指揮帶路，叮嚀他們「下次不要再開車上來」，刮傷底盤很心疼。

林務局羅東林區管理處表示，前面產業道路是礁溪鄉公所權責，聖母山莊步道才是林管處管的，近日將與公所討論，研議在產業道路入口處立告示牌，提醒用路人除了救災等車輛不得進入，以免發生危險。

外地遊客開著3輛高級名牌轎車竟然要去抹茶山，卻卡在半路上，由於怕被山友罵，推稱是「導航帶錯路」。圖／民眾提供
外地遊客開著3輛高級名牌轎車竟然要去抹茶山，卻卡在半路上，由於怕被山友罵，推稱是「導航帶錯路」。圖／民眾提供

抹茶山 山友 教堂

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