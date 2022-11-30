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蘭陽溪甜根子草500多公頃防塵佳 季節限定美景白芒飛舞
時序進入秋冬，正是蘭陽溪甜根子草盛開的季節，從河堤望去一整片甜根子草花，如同白雪覆蓋，隨風搖曳輕柔浪漫，像極銀白色地毯，欣賞秋芒美景正是時候。
每到秋冬之際東北季風吹襲下，容易造成河床裸露易出現揚塵，空氣品質不佳，水利署第一河川局民國101年規劃揚塵抑制工法及植生復育芒草區域，逐年逐段種植甜根子草等芒草作為復育母床，甜根子草正是防風定砂的最佳作物，因根系牢固，抓地力好故可有效防塵、淨化水質，一河局連續5年在蘭陽溪種了50幾公頃。
甜根子草除了能抑制揚塵，最近5年沒有新增，因為種子自然散播，今年來到500多公頃，創造10倍的效益，營造出蘭陽溪的獨特美景，效果非常好，也吸引其他相關單位前來取經。
目前蘭陽溪出海口、噶瑪蘭橋上游、泰雅大橋、粗坑等河段都可見到蘭陽溪季節限定的秋冬美景，攝影師爭相取景，建議民眾可把握11、12月份芒花盛開的時間，欣賞季節限定的白芒美景。
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