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池上有機米達人官聲燐獲全國模範農民 縣府紅榜恭賀

中央社／ 台東縣30日電
台東縣池上鄉農友官聲燐榮獲第33屆全國模範農民，縣府特地頒贈紅榜恭賀，由家人代為接受。（台東縣政府提供） 中央社
台東縣池上鄉農友官聲燐榮獲第33屆全國模範農民，縣府特地頒贈紅榜恭賀，由家人代為接受。（台東縣政府提供） 中央社

台東縣池上鄉農友官聲燐榮獲第33屆全國模範農民，縣府農業處表示，今年選拔競賽以「友善環境、產業共好」為評選標準，官聲燐栽種有機稻米獲肯定，特地張貼紅榜表達恭賀。

台東縣政府今天發布訊息表示，台東農業近期好事不斷，首先是台東縣農會參加農委會2022青農領航全國青農團隊合作個案經驗分享大賽獲佳績，接著日前農委會公布第33屆全國模範農民選拔，官聲燐榮獲全國模範農民。

農業處指出，此次獲全國模範農民殊榮的官聲燐是有機稻米達人，在池上鄉農會長年輔導下，致力推動有機及友善耕作理念，建立水稻安全管理模式，積極提升稻米品質與農產品安全，卓越表現獲肯定，值得學習。

另外，台東縣農會長期輔導青年農民，今年以「成廣澳數位共和國」團隊名稱參加全國青農團隊合作個案經驗分享大賽，藉由細膩分工及串聯產業鏈上下游為主軸，達成提升經營效率及獲利能力，展現青農團結力與執行力，獲得評委一致好評。

農業處長許家豪說，農業不僅是產業，更是專業，農業要永續發展，就必須向下扎根，急需年輕生力軍的加入，獲獎彰顯台東青農的競爭力。

農業處說明，今年全國模範農民選拔競賽以「友善環境、產業共好」作為評選標準，參加選拔的農民來自全國農、林、漁、牧各產業共計57人，再由農委會延聘專家學者組成全國評選委員會，從中評選出20名神農獎及模範農民，能從全國各領域好手中脫穎而出，也顯示台東水稻產業技術擁有獨到之處。

農民 台東 青農

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