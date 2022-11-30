快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

違規騎車闖入籃球場就鎖場3天引爭議 民眾傻眼：這懲罰誰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市八斗子籃球場日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議。記者游明煌／翻攝
基隆市八斗子籃球場日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議。記者游明煌／翻攝

基隆市八斗子籃球場去年花800萬重新改建，平時有不少民眾會去打場，但日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議，認為有人違規卻懲罰無辜的打球民眾。中正區公所表示，將設車阻來改善。

八斗里民活動中心旁的八斗子籃球場日前貼出公告，請打球民眾注意，指因有人違反球場規定，騎機車進入球場，自11月28日起到30日停放開放3天。不少民眾要去打籃球，看到球場因為有人違規被封起來十分錯愕。

昨天有民眾在臉書社群貼文，指到球場要打球是因有人違規鎖起來，認為就算有人違規也不應封里民的權利，有人騎車進去就鎖3天，那3天之後又有人進去是打算一直封著嗎？會騎車進去的壓根就不是本地人，為什麼反而是里民無法使用？如果真的違規應該去罰違規的人吧。

議員藍敏煌表示，教育部補助經費去年改建開放，總經費約800萬，確有人違規騎車進入恐破壞球場地面，但違規就關3天的規定，立意良善但不太人性的作法，建議設車阻來解決。

中正區長吳國偉回應民眾貼文，表示已經請里長開放。受區公所委託管理的八斗里長杜檢秋說，這次是第一次關3天，因為球場好不容易花很多公帑整修地面，大部分有遵守規定，但發現有人違規騎機車進入，恐破壞地面才會貼公告。

中正區公所表示，已經找到經費設置活動式車阻來解決，如有機車闖入就關3天的作法，的確可能影響一般民眾打球。

八斗子籃球場原本老舊，中正區公所向教育部提案爭取建風雨球場，分成兩階段進行第一期地平及空間整治已完工，第二期風雨工程還會再施作。

基隆市八斗子籃球場日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議。記者游明煌／翻攝
基隆市八斗子籃球場日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議。記者游明煌／翻攝
基隆市八斗子籃球場日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議。記者游明煌／翻攝
基隆市八斗子籃球場日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議。記者游明煌／翻攝

教育部 議員 基隆

延伸閱讀

選後神隱？劉建國今首度露面謝票 3天「不出面」原因曝

三重龍門路堤防籃球場 今改善完工正式開放

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

多位民代奧援 花蓮市首座風雨球場完工最快明年初啟用

相關新聞

違規騎車闖入籃球場就鎖場3天引爭議 民眾傻眼：這懲罰誰

基隆市八斗子籃球場去年花800萬重新改建，平時有不少民眾會去打場，但日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3...

鯉魚山市集真的要搬家了！老人會館下月5日圍籬改建

台東市鯉魚山下市集，每天清晨有數十攤商帶蔬果、商品，到台東縣老人會館前擺攤，提供民眾採買，因老人會館改建「樂齡大樓」，昨...

當選池上鄉長 林建宏：農民需要傾聽

台東縣池上鄉長3搶1由林建宏出線，林是民進黨籍前立委賴坤成助理，在池上參與社區服務十多年，他認為勝出原因是「池上農民需要...

援助花蓮震災 海內外國民黨捐150萬

0918震災後，重災區花蓮縣持續接到各方送暖，中國國民黨黨部及海外菲律賓與舊金山分支成員昨捐150萬元給縣府，累計善款達...

哈勇家帶金馬獎回宜蘭 林姿妙力推

電影「哈勇家」在第59屆金馬獎勇奪最佳導演獎、最佳女配角獎，全片在大同鄉南山部落取景拍攝，一半以上演員是宜蘭子弟，南澳人...

918地震僑胞送暖 國民黨菲律賓總支部捐150萬善款

0918震災後，重災區花蓮縣持續接到各方送暖，國民黨菲律賓總支部今天再捐150萬元給縣府，累計善款達1660萬元，縣府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。