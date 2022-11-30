違規騎車闖入籃球場就鎖場3天引爭議 民眾傻眼：這懲罰誰

基隆市八斗子籃球場去年花800萬重新改建，平時有不少民眾會去打場，但日前貼出公告，因有人違反球場規定騎機車進入球場封閉3天，引發爭議，認為有人違規卻懲罰無辜的打球民眾。中正區公所表示，將設車阻來改善。

八斗里民活動中心旁的八斗子籃球場日前貼出公告，請打球民眾注意，指因有人違反球場規定，騎機車進入球場，自11月28日起到30日停放開放3天。不少民眾要去打籃球，看到球場因為有人違規被封起來十分錯愕。

昨天有民眾在臉書社群貼文，指到球場要打球是因有人違規鎖起來，認為就算有人違規也不應封里民的權利，有人騎車進去就鎖3天，那3天之後又有人進去是打算一直封著嗎？會騎車進去的壓根就不是本地人，為什麼反而是里民無法使用？如果真的違規應該去罰違規的人吧。

議員藍敏煌表示，教育部補助經費去年改建開放，總經費約800萬，確有人違規騎車進入恐破壞球場地面，但違規就關3天的規定，立意良善但不太人性的作法，建議設車阻來解決。

中正區長吳國偉回應民眾貼文，表示已經請里長開放。受區公所委託管理的八斗里長杜檢秋說，這次是第一次關3天，因為球場好不容易花很多公帑整修地面，大部分有遵守規定，但發現有人違規騎機車進入，恐破壞地面才會貼公告。

中正區公所表示，已經找到經費設置活動式車阻來解決，如有機車闖入就關3天的作法，的確可能影響一般民眾打球。