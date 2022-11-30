鯉魚山市集真的要搬家了！老人會館下月5日圍籬改建
台東市鯉魚山下市集，每天清晨有數十攤商帶蔬果、商品，到台東縣老人會館前擺攤，提供民眾採買，因老人會館改建「樂齡大樓」，昨傳出將於12月5日動工，攤商協會表示正和議員協商新址，但不少攤商仍希望「擺到過年！」
台東縣社會處表示，老人會館將改建成樂齡大樓，已多次告知將施工，日前已完成設計規畫，預定12月20日辦動土典禮，12月5日圍籬做工程準備，工期都已確定，縣府多個單位也協助攤商覓新址。
台東市農產品自產自銷協會理事長陳進賢表示，如果下月5日進來圍籬動土，那就一定要搬，這次應該是確定了，擺攤新地今天上午和議員李建智協商。
張姓攤商說，這裡環境有水、有廁所，大家都擺習慣了，雖然之前有通知可能要搬遷，但選後立即要求離開，「才7天真的太趕了！」大家都希望能夠延到過年。
台東市農產品自產自銷協會60家攤商，在鯉魚山下擺攤已20年，攤商們聯合向「台東市老人公會」承租場地，擺攤者每天繳40元清潔費，自凌晨5點起擺攤到9點收攤，再請人協助打掃、清潔環境，成為地方清晨市集。
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