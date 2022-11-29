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台東生活美學館邀「人間國寶」陳利友妹開班教刺繡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陳利友妹老師投身排灣族刺繡工藝逾60年，整理出8種傳統圖案技法，展現傳統生活記憶及神話傳說，並將圖騰運用在服飾。記者尤聰光／攝影
陳利友妹老師投身排灣族刺繡工藝逾60年，整理出8種傳統圖案技法，展現傳統生活記憶及神話傳說，並將圖騰運用在服飾。記者尤聰光／攝影

國立台東生活美學館為推廣及保存原住民族傳統技藝，邀請台東首位國家級認證「人間國寶」的陳利友妹開班授課，盼藉由研習班，讓排灣族刺繡工藝傳承不失傳。

文化部常務次長李連權致表示，今年甫落幕的台北時裝週SS23開幕秀，就邀請陳利友妹老師與時裝設計師周裕穎共同跨界創作，陳老師刺繡圖騰呈現華麗的排灣族女性形象，驚豔四座。

國立台東生活美學館今天舉行刺繡研習班開幕，包括李連權、陳利友妹、生活美學館長江愚、立法委員劉櫂豪、縣府教育處代表等人出席，並由卑南族樂手演出揭開序幕。

江愚指出排灣族的服飾在原住民當中堪稱最為華麗典雅之一，陳利友妹老師投身排灣族刺繡工藝逾60年，整理出8種傳統圖案技法，展現傳統生活記憶及神話傳說，並將圖騰運用在服飾。

陳利友妹說，過去排灣族刺繡是沒有學校可教，靠的是和部落長輩在微弱的火堆光旁一針一線來學習，現在有好的環境學習，相信很快比她厲害的刺繡大師就會出現。

78歲陳利友妹去年獲文化部登錄為重要傳統工藝「排灣族傳統刺繡」保存者 ，成為台東首位傳統工藝人間國寶，生活美學館希望藉由陳老師指導下，讓研習班學員習得刺繡工藝，發揚傳承。

國立台東生活美學館為推廣及保存原住民族傳統技藝，邀請台東首位國家級認證「人間國寶」的陳利友妹開班授課，盼藉由研習班，讓排灣族刺繡工藝傳承不失傳。記者尤聰光／攝影
國立台東生活美學館為推廣及保存原住民族傳統技藝，邀請台東首位國家級認證「人間國寶」的陳利友妹開班授課，盼藉由研習班，讓排灣族刺繡工藝傳承不失傳。記者尤聰光／攝影

排灣族 台東 原住民

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