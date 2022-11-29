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五教合一祭天祈福遶境成末屆？花縣府：依規定辦理

中央社／ 花蓮縣29日電

由前縣長傅崐萁所創、連續13年舉辦的五教合一祭天祈福遶境活動，明年度預算被議會刪除，縣府今天舉行遶境活動記者會，是否成為末屆，代理秘書長饒忠說，一切依規定辦理。

傅崐萁主政時舉辦祭天祈福暨遶境活動（五教合一），邀集佛教、道教、天主教、基督教、原住民祖靈及一貫道等，用宗教力量安撫人心，舉辦佛教道教法會、天主教祈福彌撒、基督教耶誕系列、原住民祖靈敬拜、一貫道誦經祈福等。

縣府編列明年度宗教預算新台幣6300多萬元引發爭議，動員宗教團體到議會旁聽，遭議員認為縣府施壓干涉議會審查，最後決議通過刪除明年五教合一969.9萬元、遶境法會700萬元、補助各寺廟祈福參拜活動470萬元，共2139.9萬元預算，其餘通過。

代理秘書長饒忠致詞表示，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，氣候變異天災與意外事件頻傳，花蓮南區更歷經918大地震；社會秩序的改變拉遠人際距離，藉由各宗教共同為台灣祈福以凝聚人心，傳達善念成為最堅毅的力量，撫慰人民不安的恐慌感，更感恩上蒼眷顧花蓮成為平安的樂土。

花蓮縣政府民政處表示，今年開、閉幕典禮分別為12月3日及12月10日，3日於縣立體育館（小巨蛋）舉行開幕典禮，並展開全縣一連8天的祈福儀式，包括各鄉鎮市遶境、定點祈福、普渡法會等，10日於花蓮市六期重劃區舉行閉幕。

遶境 花蓮 法會 傅崐萁

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