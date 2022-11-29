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918地震僑胞送暖 國民黨菲律賓總支部捐150萬善款

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府行政暨研考處長吳昆儒（左）說明震後重建進度。記者王燕華／攝影
花蓮縣府行政暨研考處長吳昆儒（左）說明震後重建進度。記者王燕華／攝影

0918震災後，重災區花蓮縣持續接到各方送暖，國民黨菲律賓總支部今天再捐150萬元給縣府，累計善款達1660萬元，縣府表示，所有善款都用在震災所需，除了民間愛心，也感謝中央核定38億元及台積電、慈濟協助整修受損房舍。

國民黨菲律賓總支部透過前中常委也是前立委童惠珍安排，今天由國民黨菲律賓中評委許金星夫婦、總支部中評委丁金煌夫婦、總支部常務委員丁俊峰、童惠珍與妹妹童惠莉，花蓮縣黨部主委張逸華及兩位黨團工作人員，今天上午到縣府捐款，縣長徐榛蔚代表接受並致贈感謝狀。

社會處說，連同國民黨菲律賓總支部的150萬元，從918後至今收到的善款已達1660萬元，全數存入花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，供災後復原，盼助受災戶儘早恢復日常生活。

縣府行政研考處長吳昆儒說明重建進度，玉里、富里、卓溪3鄉鎮受損建物共672棟，其中紅單81棟、105棟、黃單486棟，台積電慈善基金會和慈濟基金會協力修繕共550戶，已完工404戶。紅、黃單部分多數已完成拆除、或是已由慈濟修繕完成，部分還在拆除和修繕。

震災救助措施包括住家建物修繕補助、汽機車財損、一般住家財損、災害慰問金發放和醫療補助申請案件，共受理4896件，已核定4005件，發放逾6000萬元。

對於玉里鎮河東地區民眾最關切的高寮、玉長、崙天3座大橋，吳昆儒簡報指出，已獲中央核定17億餘元，崙天大橋較快，預計需要18個月，另外兩座橋梁則需28個月重建，在完成前，高寮、崙天大橋下月就會闢溪底便道供民眾通行。

徐榛蔚感謝海外僑胞義助震災，她說，華僑在異國為中華民族打拚，非常辛苦，更是國家力量的延伸，很感謝在花蓮受災時感受到來自僑胞的溫暖，她也不忘介紹花蓮有機農業、觀光旅遊特色，歡迎僑胞回國時可到花蓮旅遊。

國民黨菲律賓總支部透過前立委童惠珍（左四）居間安排，今天到花蓮捐出150萬元助震災，由縣長徐榛蔚（中）代表接受。記者王燕華／攝影
國民黨菲律賓總支部透過前立委童惠珍（左四）居間安排，今天到花蓮捐出150萬元助震災，由縣長徐榛蔚（中）代表接受。記者王燕華／攝影

花蓮 菲律賓 國民黨

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