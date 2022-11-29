台東最低票73票當選村長 家族票決定勝負

台東縣達仁鄉新化村這次村長選舉相當激烈，全村共計5名候選人，投票數301人，最後73票當選村長，成為這次台東九合一選舉，最低票當選的村莊。

達仁鄉公所表示，新化村人口約500人左右，長期人口外移，加上這次投票率不高，這次選舉人數為301人，5名候選人競選下，票數自然瓜分降低。

新化村當選新科村長陳海漢，民國67年次的他職業軍退伍後，返鄉投入村長選舉，雖然以73票當選，但他說「服務不打折，全力為村莊打拚」。

根據縣選委會最後得票結果顯示，新化村5名候選人得票數都不會相距太遠，最高73票、最低45票，相差28票，和第二高票65票，也僅相差8票。

新化在地村民說，這裡的村長選舉都是靠家族，誰能掌握家族票，誰就能獲得勝選，所以這次選舉，5名候選人票數相差不多，大家都是親朋好友，但村莊不會因選舉傷感情。