《哈勇家》導演盼宜蘭人進戲院支持 林姿妙允諾全力推廣
電影《哈勇家》在第59屆金馬獎中勇奪最佳導演獎、最佳女配角獎，全片在宜蘭縣大同鄉南山部落取景拍攝，演員一半以上都是宜蘭子弟，南澳人的導演陳潔瑤今天與監製瞿友寧、劇中演員，帶著金馬獎座回宜蘭，希望能有更多年輕人走進戲院看電影，縣長林姿妙也承諾全力推廣宜蘭好片。
《哈勇家》獲宜蘭縣政府補助影視拍攝，第59屆金馬獎入圍6項大獎，榮獲最佳導演獎、最佳女配角獎，導演陳潔瑤是台灣首位獲獎女導演，劇中「阿嬤」林詹珍妹首次參與電影演出，即以素人之姿獲最佳女配角獎。
縣府指出，陳潔瑤導演出生宜蘭南澳，迄今影像作品充滿原住民族的濃厚情感，此次到大同鄉南山部落拍攝，片中不只羅葉尾溪之美，更呈現原住民獨有文化及家庭溫暖，盼將泰雅族精神傳遞給每位觀眾。
導演陳潔瑤今帶領監製瞿友寧，演員洪金輝、林孟君、李瑄及華映娛樂股份有限公司等，感謝縣府大力支持，縣長林姿妙親自接見，也恭賀劇組獲得殊榮。
陳潔瑤表示，票房昨日破1000萬元，希望《哈勇家》可以一直上演，鼓勵宜蘭子弟、年輕朋友能進戲院看電影，也請縣長推廣。她說，疫情之下，蠻需要這股正面力量，加上12月《阿凡達2》即將上映，希望該片能成為「宜蘭阿凡達」，叫好也叫座」。林姿妙當下允諾，也請縣府教育處安排，也盼導演能多回來宜蘭拍戲
陳潔瑤說，她出生在宜蘭，但沒在宜蘭長大，如今以拍電影回來尋根，相信在這時代，原住民孩子或宜蘭孩子也可用自己的方式在各行各業好好發揮；她是第一個原住民也是首位女導演拿到最佳導演獎，藉此鼓勵大家只要堅持，就可在自己土地深根。
洪金輝劇中飾演大兒子巴尚，在國軍服役21年、士官長退役，現職是族語老師，該片最令其感動之處，是宣傳泰雅「GAGA」，其次是原住民要回歸認同，前提是要把自己的語言好，《哈勇家》族語比例就占了約一半，他看了很感動，目前第四刷，每看一次就掉一次淚。
林姿妙表示，《哈勇家》在金馬獎能有如此亮眼成績，不僅是導演、演員與劇組的努力，也有南山部落居民協力。原民文化是宜蘭的珍貴資產，我們引以為榮並努力傳承，縣府將全力推廣該片，期望大家進戲院支持。她歡迎影視工作者到宜蘭，拍攝更多動人故事，讓宜蘭影視產業發揮更大能量。
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